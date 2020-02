Nemeckí aktivisti obsadili uhoľnú elektráreň; protest ukončila polícia

Datteln 2. februára (TASR) - Desiatky klimatických aktivistov vnikli v nedeľu ráno do areálu novopostavenej uhoľnej elektrárne Datteln 4 v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, aby protestovali proti jej plánovanému uvedeniu do prevádzky v letných mesiacoch. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Odporcovia spaľovania uhlia okupovali niektoré časti zariadenia do popoludňajších hodín, keď protest ukončila polícia. Podľa jej vyhlásenia akcia prebiehala pokojne a všetci účastníci odišli dobrovoľne, pričom stále môžu čeliť stíhaniu za neoprávnený vstup na cudzí pozemok.



Nedeľňajší protest iniciovali dve aktivistické zoskupenia, ktoré informovali o zapojení približne 150 osôb. Podľa odhadu polície sa nachádzalo v areáli 120 aktivistov. Policajné zložky monitorovali situáciu pomocou vrtuľníka.



Novopostavenú uhoľnú elektráreň Datteln 4 s výkonom 1100 megawattov majú v lete pripojiť do siete i napriek odporúčaniam príslušnej vládnej komisie, aby sa tak nestalo. Nemecká vláda presadzuje politiku prechodu na obnoviteľné zdroje energie, hoci na druhej strane upozorňuje, že na pokrytie svojich potrieb musí krajina stále využívať aj konvenčné zdroje.