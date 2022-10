Nemeckí aktivisti vyliali zemiakovú kašu na obraz Clauda Moneta

Postupim 24. októbra (TASR) – Ekologickí aktivisti vyliali v nedeľu zemiakovú kašu na obraz francúzskeho impresionistického maliara Clauda Moneta vystavený v múzeu v nemeckom Postupime. TASR o tom informovala podľa správ agentúr DPA a AFP.



Na obraze chránenom sklom nevznikli škody a mali by ho znova vystaviť v stredu, uviedlo Múzeum Barberini vo večernom oznámení. Dielo trvalo zapožičané tomuto múzeu vydražili podľa AFP v roku 2019 za 111 miliónov dolárov, čo je najvyššia suma zaplatená za Monetov obraz.



Dvoch aktivistov v oranžových vestách, ktorí sa tiež prilepili k podlahe, zadržala polícia. Vyšetrujú ich za neoprávnené vniknutie do objektu a poškodenie majetku.



K činu sa prihlásila skupina Posledná generácia, ktorá vo videu na sociálnej sieti vyzvala politikov na radikálne opatrenia proti klimatickej zmene. "Ak je potrebná maľba – so zemiakovou kašou alebo paradajkovou polievkou hodenou na ňu –, aby si spoločnosť uvedomila, že nás fosílne palivá všetkých zabíjajú: potom vám dáme zemiakovú kašu na obraz," uviedla vo vyhlásení.



Riaditeľka múzea Ortrud Westheiderová vyjadrila pobúrenie nad metódou, akú si zvolili aktivisti, s tým, že práve v dielach impresionistov vidno intenzívny umelecký vzťah k prírode. Takéto krajinomaľby môžu byť podľa nej pre návštevníkov podnetom "zamyslieť sa nad svojím vzťahom k životnému prostrediu".



DPA konštatuje, že klimatickí aktivisti si podľa všetkého obľúbili používať pri svojich akciách jedlo. Dvoch demonštrantov z inej skupiny totiž pred týždňom zadržali v Londýne po tom, ako na známy obraz maliara Vincenta van Gogha s názvom Slnečnice hodili plechovky s paradajkovou polievkou. Predstavitelia britskej Národnej galérie uviedli, že maľba zostala za sklom nepoškodená a menšie škody vznikli len na ráme.