Nemeckí biskupi: Politika AfD je nezlučiteľná s kresťanskými hodnotami

Bayreuth 23. februára (TASR) - Katolícki biskupi v Nemecku vo štvrtok vyzvali veriacich, aby sa postavili proti nárastu krajne pravicového nacionalizmu, a pripomenuli, že takáto politika je v rozpore s kresťanskou vierou, informovala agentúra DPA.



Toto vyhlásenie, zverejnené predsedom Nemeckej biskupskej konferencie (DBK) Georgom Bätzingom, prišlo v čase obáv z nárastu popularity krajne pravicových politických síl - najmä strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá si za uplynulý rok v prieskumoch verejnej mienky výrazne posilnila svoje pozície.



Vo vyhlásení BDK sa uvádza, že pravicové extrémistické strany nemôžu byť miestom, kde sa budú angažovať kresťania, a nie sú ani stranami, ktoré by kresťania mali voliť.



Biskupi vo svojom dokumente píšu, že sympatizovanie s krajne pravicovou politikou - a najmä akoukoľvek formou rasizmu alebo antisemitizmu - je nezlučiteľné so zamestnaním alebo dobrovoľníckou službou v rámci katolíckej cirkvi.



Biskupi sa vo svojom vyhlásení obracajú aj na všetkých obyvateľov Nemecka - "vrátane tých, ktorí nezdieľajú našu vieru" -, aby zavrhli politiku krajnej pravice. "Nikto, kto chce žiť v slobodnej a demokratickej spoločnosti, sa nemôže nájsť v týchto ideách," objasnili.



Podľa biskupa Bätzinga je nevyhnutné, aby katolícka cirkev zaujala jasný postoj k tejto situácii aj vzhľadom na to, že AfD v súčasnosti vedie v prieskumoch verejnej mienky, pričom na jeseň sa v troch spolkových krajinách na východe Nemecka uskutočnia voľby do regionálnych parlamentov.



Biskupi ďalej píšu, že "po niekoľkých výbojoch radikalizácie" v AfD v súčasnosti dominuje nacionalistická pozícia. Podľa biskupov táto strana "osciluje medzi skutočným pravicovým extrémizmom a pravicovým populizmom, ktorý sa javí ako menej radikálny".