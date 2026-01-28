Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemeckí colníci zaistili v hamburskom prístave 400 kilogramov heroínu

Ilustračná snímka. Foto: TASR – KR PZ Trenčín

Autor TASR
Hamburg 28. januára (TASR) - Nemeckí colníci zaistili 400 kilogramov heroínu pri kontrole kontajnera v hamburskom prístave, uviedli v stredu tamojšie úrady. Drogy boli ukryté v rolkách papiera určených pre tlačiarensky priemysel. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Kontajner, ktorý prišiel zo Singapuru, skontrolovali pomocou röntgenového zariadenia už začiatkom decembra. Z dôvodov vyšetrovania prípadu však správu zverejnili až teraz.

Podľa colníkov ide o jednu z najväčších zaistených zásielok heroínu v Nemecku za posledné roky. Drogy boli zabalené v 400 samostatných balíkoch a ich hodnotu na čiernom trhu odhadli na približne 32 miliónov eur.

Pre porovnanie, podľa Spolkového kriminálneho úradu bolo v roku 2024 v celej krajine zaistených približne 144 kilogramov heroínu, uvádza DPA.

Po intenzívnom vyšetrovaní colní úradníci 21. januára prehľadali niekoľko obytných a obchodných priestorov v Brémach, Bremerhavene a Osterholz-Scharmbecku. Pri prehliadkach zaistili viaceré elektronické dôkazy, ktoré v súčasnosti vyšetrovatelia analyzujú.
