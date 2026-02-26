< sekcia Zahraničie
Nemeckí colníci zasahovali pre podozrenia z nelegálneho dovozu z Ruska
Nemeckí colníci vykonali razie v troch spoločnostiach v Hamburgu na základne obvinení, že nelegálne doviezli tovar v hodnote viac ako štyri milióny eur z Ruska.
Autor TASR
Berlín 26. februára (TASR) - Nemeckí colníci vykonali razie v troch spoločnostiach v Hamburgu na základne obvinení, že nelegálne doviezli tovar v hodnote viac ako štyri milióny eur z Ruska, uviedli vo štvrtok tamojšie úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Na Rusko od invázie na Ukrajinu v roku 2022 uvalila Európska únia rozsiahle sankcie, ktoré výrazne obmedzili obchod medzi spoločenstvom a Moskvou.
Prehliadky vo firmách v Hamburgu, významnom prístave v severnom Nemecku, urobili colníci pre podozrenia, že ich generálny riaditeľ porušil obmedzenia na dovoz z Ruska vo vyše 900 prípadoch.
„Tovar v hodnote viac ako štyri milióny eur bol údajne dovážaný nepriamo z Ruska,“ uvádza sa vo vyhlásení colného úradu v meste Essen, ktorý vedie vyšetrovanie. Úrad odmietol poskytnúť bližšie podrobnosti o tovare s odôvodnením pokračujúceho vyšetrovania.
Pri prehliadke zaistili dva luxusné automobily a zmrazili aktíva v hodnote 3,5 milióna eur patriace jednej z firiem. Ako dôkazy zadržali aj dokumenty a úložné zariadenia.
Na Rusko od invázie na Ukrajinu v roku 2022 uvalila Európska únia rozsiahle sankcie, ktoré výrazne obmedzili obchod medzi spoločenstvom a Moskvou.
Prehliadky vo firmách v Hamburgu, významnom prístave v severnom Nemecku, urobili colníci pre podozrenia, že ich generálny riaditeľ porušil obmedzenia na dovoz z Ruska vo vyše 900 prípadoch.
„Tovar v hodnote viac ako štyri milióny eur bol údajne dovážaný nepriamo z Ruska,“ uvádza sa vo vyhlásení colného úradu v meste Essen, ktorý vedie vyšetrovanie. Úrad odmietol poskytnúť bližšie podrobnosti o tovare s odôvodnením pokračujúceho vyšetrovania.
Pri prehliadke zaistili dva luxusné automobily a zmrazili aktíva v hodnote 3,5 milióna eur patriace jednej z firiem. Ako dôkazy zadržali aj dokumenty a úložné zariadenia.