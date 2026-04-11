< sekcia Zahraničie
Nemeckí dopravcovia žiadajú Merza o riešenie ropnej krízy
Rezorty hospodárstva a financií musia ukončiť svoje spory a prevziať politickú zodpovednosť, vyhlásili nemeckí dopravcovia.
Autor TASR
Berlín 11. apríla (TASR) - Rastúce náklady na energie v Nemecku a silnejúci ekonomický tlak dostávajú mnohé firmy na pokraj krachu, vyhlásilo niekoľko združení dopravného sektora krajiny v otvorenom liste kancelárovi Friedrichovi Merzovi, ktorý zverejnili v sobotu. Združenia vyzvali Merza, aby v súvislosti s cenovou krízou rýchlo konal, pričom poznamenali, že mimoriadne ťažko sú postihnuté špedičné podniky, logistické firmy, cestná nákladná doprava aj prevádzkovatelia autobusov, taxíkov a požičovní áut. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Pre vypuknutie iránskej vojny a následnú ropnú krízu čelia sektory, ktoré zastupujeme, neprekonateľným ťažkostiam,“ uvádza sa v liste. Podľa nemeckých združení dopravného sektora vládne kroky prichádzajú príliš pomaly a existujúce opatrenia sa neimplementujú.
Rezorty hospodárstva a financií musia ukončiť svoje spory a prevziať politickú zodpovednosť, vyhlásili nemeckí dopravcovia. Žiadajú pritom nižšie dane z energií a elektriny, cenové stropy alebo kompenzačné platby. „Čas váhania sa skončil,“ uviedli v otvorenom liste. Bez rýchlych opatrení podľa dopravcov hrozí vlna platobných neschopností.
Nemecký minister financií Lars Klingbeil, ktorý je spolupredsedom Sociálnodemokratickej strany Nemecka, presadzuje štátnu intervenciu na trhu. Ministerka hospodárstva a energetiky Katherina Reicheová, ktorá je predstaviteľkou konzervatívnej únie CDU/CSU, to odmieta. O možných opatreniach pri riešení vysokých cien energií majú lídri nemeckých vládnych strán diskutovať v nedeľu (12. 4.) na koaličnom výbore.
