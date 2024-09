Nemeckí environmentalisti žalujú vládu kvôli zmene klimatického zákona

Berlín 12. septembra (TASR) - Dve nemecké environmentálne organizácie vo štvrtok podali na Ústavný súd v Karlsruhe sťažnosť na vládnu politiku v oblasti klímy. TASR informuje podľa agentúry DPA.



K Nemeckej federácii pre životné prostredie a ochranu prírody (BUND) a Nemeckej asociácii na podporu solárnej energie (SFV) sa pripojili štyria jednotlivci vrátane študenta z Heidelbergu a vodiča autobusu z Lipska.



"Spolkovej vláde sa nedarí čeliť výzvam klimatickej krízy a plniť ústavné záväzky," argumentujú v sťažnosti. Za protiústavný označili Zákon o zmene klímy presadený trojicou koaličných strán a a jeho klimatické ciele.



"Ochrana klímy je ľudské právo, ako to opäť ukázali tohtoročné extrémne výkyvy počasia," povedal výkonný riaditeľ BUND Olaf Bandt.



Kontroverzný zákon vstúpil do platnosti v júli, keď prezident Frank-Walter Steinmeier podpísal zákon, ktorý zmiernil spolkový zákon o zmene klímy. Jednotlivé odvetvia nemeckého hospodárstva už nemusia spĺňať svoje špecifické ciele na zníženie skleníkových plynov.



Spoločná sťažnosť BUND a SFV je len jednou z viacerých sťažností ekologických organizácií voči postupu vlády. Environmental Action Germany ju podalo ešte v júli, Greenpeace a Germanwatch to plánujú na budúci týždeň.