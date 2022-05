Nemeckí katolícki duchovní plánujú požehnať 80 homosexuálnych zväzkov

Berlín 11. mája (TASR) - Vo viacerých mestách Nemecka plánujú tamojší katolícki duchovní v priebehu utorka požehnať dovedna 80 homosexuálnych zväzkov, a to napriek tomu, že takéto aktivity sú v rozpore s nariadeniami Vatikánu. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



V Nemecku vlani takto požehnali 111 zväzkov, a to napriek oficiálnemu stanovisku vatikánskej Kongregácie pre náuku viery, ktorá takýto postup nepovolila, keďže homosexuálne zväzky "objektívne nemožno uznať ako zamerané v súlade so zjavenými Božími plánmi". V Nemecku proti tomuto stanovisku Vatikánu následne protestovalo približne 280 profesorov teológie.



Učiteľ z nemeckého mesta Essen a aktivista iniciatív LGBTQ Rainer Teuber pre DPA uviedol, že sa teší, ako svoj vzťah oslávi "s farnosťou, rodinou a priateľmi".



"Homosexualita nie je hriech. Ak dvaja ľudia, hoci aj rovnakého pohlavia, stoja jeden pri druhom v dobrom aj zlom, neodporuje to kresťanskému učeniu," uviedol v apríli pre mesačník Catholic Herald kardinál a arcibiskup Mníchova a Freisingu Reinhard Marx. Dodal, že homosexuálne páry požehnáva, no upozornil, že členovia LGBTQ komunity si nemôžu navzájom vyslúžiť sviatosť manželstva.



Otázka homosexuálnych vzťahov spôsobuje v katolíckej cirkvi napätie medzi konzervatívcami a liberálnejšie orientovanými kruhmi, pričom podľa agentúry AFP má samotný pápež František k tejto téme ambivalentný postoj.



František napríklad verejne podporil právnu ochranu pre registrované partnerstvá homosexuálov a odobril potrebu zákonov, ktoré takýto zväzok umožňujú, Vatikán však neskôr vysvetlil, že sa jeho vyjadrenia týkali len právnej, a nie cirkevnej oblasti.