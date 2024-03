Nemeckí klimatickí aktivisti vyzbierali podpisy na účasť v eurovoľbách

Berlín 13. marca (TASR) - Nemecká klimatická iniciatíva Letzte Generation (Posledná generácia) už vyzbierala dostatočný počet podpisov na to, aby mohla kandidovať v júnových voľbách do Európskeho parlamentu. Aktivisti v stredu oznámili, že za ostatné štyri týždne sa im podarilo zhromaždiť a overiť približne 8800 podpisov, čo je asi dvakrát toľko, ako bolo potrebné, uvádza agentúra DPA.



Zozbierané petičné hárky predložia v piatok nemeckému volebnému komisárovi, ktorý podpisy preskúma a rozhodne, či bude skupine umožnené kandidovať.



DPA pripomína, že na získanie mandátu v Európskom parlamente nie je potrebné dosiahnuť určité percento z odovzdaných hlasov. To predstavuje kontrast oproti parlamentným voľbám, pri ktorých v Nemecku musia jednotlivé strany získať aspoň päť percent hlasov, aby sa prebojovali do Bundestagu.



Letzte Generation verí, že by kreslo v europarlamente mohla získať s približne 250.000 hlasmi. Zámer kandidovať v eurovoľbách ohlásila skupina vo februári. Teraz oznámila, že na kampaň vyzbierala vyše 50.000 eur a získala tiež okolo 150 dobrovoľníkov.



Aktivisti z tejto skupiny sú známi najmä svojou agresívnou formou protestov vrátane lepenia sa k cestám, blokovania dopravy či sprejovania pamiatok oranžovou farbou. Takýmito akciami sa podľa vlastných vyjadrení snažia upriamiť pozornosť na klimatickú krízu.



Koncom januára Letzte Generation informovala, že zmení formu svojich protestov tak, že sa jej aktivisti už nebudú lepiť na cesty. V demonštráciách však plánuje pokračovať aj naďalej, pričom chce častejšie konfrontovať ľudí, ktorých považuje za zodpovedných za ničenie klímy.