Nemeckí konzervatívci a SPD začali sondážne rokovania

Berlín 28. februára (TASR) — Päť dní po predčasných parlamentných voľbách v Nemecku sa zástupcovia víťazného konzervatívneho bloku CDU/CSU a doteraz vládnucich sociálnych demokratov (SPD) stretli v piatok v Berlíne na prvom kole sondážnych rozhovorov, ktorých cieľom je preskúmať možnosti na zostavenie koaličnej vlády. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.



Očakáva sa, že piatkové rokovania sa zamerajú predovšetkým na načrtnutie hrubých obrysov a harmonogramu koaličných rokovaní. Podľa informácií agentúry DPA by sa malo na prvom stretnutí hovoriť aj o nezhodách z predvolebnej kampane.



Vo všeobecnosti sa očakáva, že rozhovory medzi CDU/CSU a SPD budú náročné vzhľadom na výrazné rozdiely v otázkach, ako je migrácia, financovanie rozpočtu a vojna na Ukrajine.



Predseda Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a potenciálny kancelár Friedrich Merz sa opakovane vyjadril, že nechce strácať čas a vládu mieni zostaviť do veľkonočných sviatkov. Spolupredseda SPD a nový šéf jej poslaneckého klubu Lars Klingbeil však zdôraznil, že účasť SPD vo vláde nie je automatická.



Okrem Merza prišiel na prvé kolo rokovaní aj predseda Kresťanskosociálnej únie (CSU) Markus Söder. V tíme SPD sú okrem iných spolupredsedníčka strany Saskia Eskenová, minister obrany Boris Pistorius a minister práce Hubertus Heil.



Voľby z 23. februára jednoznačne vyhral blok CDU/CSU so ziskom 28,5 percenta hlasov. SPD zaznamenala svoj najhorší povojnový výsledok a so ziskom 16,4 percenta hlasov sa prepadla až na tretie miesto za Alternatívu pre Nemecko (AfD). Merz má dobré vyhliadky stať sa len tri a pol roka po skončení éry Angely Merkelovej (2005-2021) ďalším kancelárom z radov kresťanských demokratov.