Nemeckí konzervatívci nominujú šéfa CDU Merza na post kancelára

Berlín 17. septembra (TASR) - Lídri nemeckých konzervatívcov sa dohodli v utorok na nominácii predsedu Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Friedricha Merza na post spolkového kancelára v budúcoročných voľbách. Oznámil to bavorský premiér Markus Söder a líder tamojšej Kresťansko-sociálnej únie (CSU). TASR informuje podľa agentúry Reuters.



"Aby sme to skrátili, otázka kandidáta na kancelára je vyriešená - je to Friedrich Merz," povedal Söder na spoločnej tlačovej konferencii s Merzom v Berlíne. Ako dodal, Merzovu pozíciu podporuje.



Söder ako šéf CSU - sesterskej strany CDU v Bavorsku - bol doposiaľ považovaný za Merzovho potenciálneho rivala pri kandidatúre na post spolkového kancelára, píše agentúra DPA.



Söder i Merz však spoločne zdôraznili, že CDU/CSU sa potrebuje vyhnúť zopakovaniu scenára z roku 2021, keď konzervatívcov po 16 rokoch po voľbách pri moci vystriedali sociálni demokrati úradujúceho kancelára Olafa Scholza.



Niektorí pozorovatelia sa domnievajú, že vnútorný boj v CDU/CSU vrátane rivality medzi Söderom a eventuálnym kandidátom Arminom Laschetom vtedy stranu oslabil a prispel k jej porážke vo voľbách.