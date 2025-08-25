Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemeckí konzervatívci žiadajú povinnú vojenskú službu

Ilustračné foto. Foto: TASR - OS SR

Autor TASR
Berlín 25. augusta (TASR) - Ak sa v rámci plánovanej novej dobrovoľnej vojenskej služby v Nemecku nepodarí nájsť dostatok nových vojakov, podľa konzervatívcov z Únie CDU/CSU by mala krajina automaticky zaviesť brannú povinnosť. Uviedol to predseda obranného výboru Spolkového snemu Thomas Röwekamp (CDU) pre pondelkové vydanie denníka Rheinische Post. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.

Röwekamp povedal, že nemeckej armáde (Bundeswehr) chýba viac ako 80.000 profesionálnych a zmluvných vojakov a 140.000 záložníkov na to, aby sa mohlo brániť a splniť svoje záväzky voči NATO. „Mám značné pochybnosti, že sa to podarí dobrovoľne,“ vyhlásil.

Poslanec sa vyjadril k návrhu zákona o novej vojenskej službe, ktorý chce minister obrany Boris Pistorius (SPD) predložiť spolkovej vláde v najbližšom čase. Podľa Röwekampa musí tento zákon záväzne stanoviť, o koľko vojakov sa má armáda každý rok rozrásť. „A po druhé potrebujeme v tomto zákone už teraz automatický (prechod) k povinným odvodom, ak tieto kroky nebudú stačiť,“ doplnil politik CDU.

Plánovaný zákon by podľa zámeru Pistoriusa mal vstúpiť do platnosti začiatkom roka 2026. Minister presadzuje dobrovoľnosť a finančnú motiváciu. Viackrát však zdôraznil, že program bude môcť byť dobrovoľný len vtedy, ak pokryje personálne potreby Bundeswehru. Pripravuje sa preto aj mechanizmus návratu k povinnej vojenskej službe.

Nemecko pozastavilo vojenské odvody v roku 2011, zostávajú však zakotvené v jeho základnom zákone, de facto ústave, a môžu ich tak obnoviť jednoduchou väčšinou v parlamente.
