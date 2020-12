Nemeckí ľavicoví politici navštívili Edwarda Snowdena v Rusku

Berlín 7. decembra (TASR) - Dvaja poprední členovia nemeckej ľavicovej strany Die Linke (Ľavica) sa v Rusku stretli s americkým whistleblowerom Edwardom Snowdenom, ktorý tam v súčasnosti žije v exile. V pondelok to oznámila samotná strana, informuje agentúra DPA.



"Whistlebloweri ako Edward Snowden nie sú kriminálnici, ale veľkí hrdinovia, ktorí odhaľujú krivdy a zločiny," uviedli poslanci strany Die Linke Gregor Gysi a Sevim Dagdelenová v spoločnom vyhlásení po "podrobnej diskusii" so Snowdenom, ktorú s ním viedli počas víkendu.



Samotný Snowden vyjadril želanie vrátiť sa do Spojených štátov, kde čelí obvineniam zo špionáže v súvislosti so zverejnením tajných informácií. Požiadal o ruské občianstvo, plánuje si však ponechať i americké. Navyše v minulosti opakovane uviedol, že má záujem o udelenie politického azylu v Nemecku.



Bývalý spolupracovník Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA) v roku 2013 utiekol z USA do Ruska po tom, ako zverejnil tajné informácie o metódach elektronického sledovania používaných americkými tajnými službami, zahŕňajúcich aj odpočúvanie zahraničných politikov vrátane nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.