Nemeckí lekári v odbornom časopise opísali liečbu Navaľného otravy

Berlín 23. decembra (TASR) - Nemeckí lekári, ktorí liečili ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného po otrave nervovoparalytickou látkou, podrobne opísali tento prípad vo významnom lekárskom časopise The Lancet. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Berlínska nemocnice Charité v stredu uviedla, že Navaľnyj dal povolenie na zverejnenie článku v časopise.



Navaľnému prišlo náhle zle počas domáceho letu v Rusku 20. augusta. Lietadlo preto núdzovo pristálo v sibírskom meste Omsk, kde Navaľného hospitalizovali. Po dvoch dňoch politických naťahovačiek opozičného lídra prepravili 22. augusta špeciálne vybaveným súkromným lietadlom do Berlína.



Európska únia uvalila sankcie na šiestich ruských predstaviteľov a na štátny výskumný ústav, keď testy urobené Organizáciou pre zákaz chemických zbraní (OPCW) ukázali, že Navaľnyj bol vystavený účinku nervovoparalytickej látky novičok z čias Sovietskeho zväzu. Kremeľ, ktorý popiera účasť na otrave, zaviedol odvetné sankcie na predstaviteľov EÚ.



Lekári z nemocnice Charité vo svojom článku v časopise The Lancet detailne opísali presný priebeh Navaľného ochorenia a liečby rôznymi druhmi liekov, ktoré zabrali na príznaky a už predtým existujúce zdravotné problémy pacienta.



Keď sa Navaľného zdravotný stav zlepšil, prebudili ho z umelo navodenej kómy a lekári stanovili záver, že ťažkosti porozumieť reči a rozprávať, ktoré sa u Navaľného najprv po prebudení z kómy prejavovali, po troch týždňoch zmizli.



"Pri poslednej lekárskej prehliadke na 55. deň sme zistili takmer úplné vyliečenie neurologických, neuropsychologických a neurofyziologických nálezov bez príznakov polyneuropatie," napísali lekári v článku.



Je to prvá štúdia klinického prípadu, podrobne opisujúca otravu novičkom, hoci príznaky a liečba sú podobné ako pri vplyve organofosfátových pesticídov, ktoré si každý rok v Ázii vyžiadajú vyše 100.000 ľudských životov.



Navaľného lekári poznamenávajú, že ich pacient "mal veľmi priaznivé výsledky", čo pripisujú okamžitej liečbe, ktorú dostal v Rusku.



Investigatívna webová stránka Bellingcat a niekoľko ďalších médií po spoločnom vyšetrovaní minulý týždeň napísali, že agenti ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) od roku 2017 sledovali Navaľného na jeho cestách.



Kritik Kremľa, ktorý sa v súčasnosti zotavuje v Nemecku, tento týždeň zverejnil videozáznam svojho telefonátu s jedným z údajných agentov, ktorý povedal, že jed dali do Navaľného spodkov. FSB označila toto video za falošné.