Nemeckí lekári vyzývajú na centrálne prerozdeľovanie pacientov

Berlín 30. marca (TASR) - Nemeckí lekári na oddeleniach intenzívnej starostlivosti žiadajú, aby spolková vláda centrálne prerozdeľovala pacientov s novým koronavírusom do jednotlivých nemocníc. Informoval o tom v pondelok denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).



Predseda združenia pre intenzívnu a urgentnú medicínu DIVI Uwe Janssens vyzval nemeckú vládu, aby čo najskôr zriadila centrálny úrad, ktorý bude prerozdeľovať pacientov na celoštátnej úrovni do menej vyťažených kliník, napísali médiá skupiny Funke. Spolupodieľať sa na tom majú aj Inštitút Roberta Kocha (RKI), armáda, ako aj ministerstvá zdravotníctva a vnútra.



Aby takéto prerozdeľovanie pacientov fungovalo, museli by nemocnice s oddeleniami intenzívnej starostlivosti nahlásiť svoje kapacity do registra DIVI, uviedol Janssens. Svoje voľné kapacity podľa neho doteraz nahlásilo len zhruba 700 z približne 1160 kliník.



Ako ďalej píše FAZ, niektoré nemocnice v Nemecku sú už teraz vyťažené takmer na maximum. Nemocnica v meste Wolfsburg v Dolnom Sasku už napríklad až na výnimky (pôrodnica a detská pohotovosť) neprijíma nových pacientov. Dôvodom sú prípady nákazy, ktoré sa vyskytli v radoch nemocničného personálu. Noví pacienti boli prevezení do okolitých nemocníc.



Vo Wolfsburgu v spolkovej krajine Dolné Sasko zomrelo na ochorenie COVID-19 v jednom z tamojších domovov pre seniorov 15 ľudí. V domove vo Wildeshausene v tej istej spolkovej krajine malo pozitívne testy 23 klientov a 17 zamestnancov.