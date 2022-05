Nemeckí meteorológovia varujú pred silnými búrkami,možné sú aj tornáda

Berlín 19. mája (TASR) - Nemecká meteorologická služba (DWD) vo štvrtok varovala, že západ Nemecka môžu popoludní zasiahnuť silné búrky, ktoré by sa mohli tvoriť až do piatka, pričom hrozí aj vznik tornád. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



DWD predpovedá na štvrtok intenzívny dážď a krupobitie na západe a severozápade Nemecka. Nárazy vetra môžu v niektorých oblastiach dosahovať rýchlosť až 100 kilometrov za hodinu.



V piatok by búrkový front smerujúci na východ zo susedného Francúzska mohol priniesť "extrémne" zrážky v strednom Nemecku. Úrady situáciu pozorne sledujú pre vlaňajšie prívalové povodne, ktoré zasiahli nielen Nemecko, ale aj susedné Belgicko a vyžiadali si desiatky obetí na životoch.



Podľa meteorológov hrozí tiež vznik tzv. superciel, s ktorým je spojené zvýšené riziko vzniku tornád.