Nemeckí ministri navštívili africký región Sahel

Niamey 12. apríla (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius a ministerka pre rozvoj Svenja Schulzeová začali v stredu spoločnú návštevu západoafrického štátu Niger. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Cesta nebola z bezpečnostných dôvodov vopred ohlásená a jej cieľom je oboznámiť sa so situáciou pred stiahnutím Bundeswehru zo susedného Mali a pred novým definovaním angažovanosti Nemecka v regióne Sahel.



Obaja politici pristáli na letisku v nigérijskom hlavnom meste Niamey, kde má Bundeswehr leteckú základňu. Je to ústredie pre misie, na ktorých sa nemeckí vojaci zúčastňujú spolu s partnermi z OSN alebo pod vedením EÚ.



Spolupráca s Nigerom sa v súčasnosti rozširuje. Na druhej strane sa v susednom Mali končí najväčšie zahraničné nasadenie Bundeswehru. Do mája 2024 sa má odtiaľ stiahnuť viac ako 1100 nemeckých modrých prílb z misie OSN Minusma.



Ide o dôsledok sporu s vojenskými vládcami tohto západoafrického štátu. Po prevrate v máji 2021 sa v Mali prechodná vojenská vláda usiluje o spoluprácu s Ruskom v boji proti islamistom a do značnej miery obmedzila priestor na pôsobenie misie Minusma.



Nemecko od roku 2013 vynaložilo na civilnú rozvojovú pomoc v regióne Sahel približne 2,7 miliardy dolárov, predovšetkým na poľnohospodárske projekty a úsilie o posilnenie štátnych štruktúr. Nezisková organizácia Welthungerhilfe z Berlína v stredu zdôraznila, že je dôležité, aby "záväzok Nemecka pokračoval".



"Obyvatelia Mali sú už desaťročia hračkou rôznych záujmov - či už zahraničných síl alebo násilných ozbrojených skupín v ich vlastnej krajine," povedal generálny tajomník Welthungerhilfe Mathias Mogge. Dodal, že pre dlhodobý mier je nevyhnutná silná a rozmanitá občianska spoločnosť, ktorú treba dlhodobo posilňovať.