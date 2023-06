Nemeckí ministri navštívili amazonský región v Brazílii

Belém 7. júna (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková a minister práce Hubertus Heil v rámci juhoamerickej cesty zameranej na problémy životného prostredia navštívili v stredu ostrov Combú na severe Brazílie. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Baerbocková zo Strany zelených a jej sociálnodemokratický kolega z trojkoalície kancelára Olafa Scholza ostrov navštívili loďou z mesta Belém. Rozprávali sa so zástupcami miestnych iniciatív a navštívili družstvo na spracovanie kakaa.



Popoludní miestneho času navštívia drevospracujúci podnik v Beléme a oboznámia sa s úradom pre kontrolu životného prostredia, ktorý monitoruje odlesňovanie v Amazónii a plánuje opätovnú výsadbu stromov.



V metropolitnej oblasti Belému žije približne 2,5 milióna obyvateľov a po Manause to je najväčšie a najdôležitejšie mesto v brazílskej amazonskej oblasti. Brazílska vláda propaguje Belém ako miesto konania konferencie o zmene klímy COP30 v roku 2025.



Podľa nej už bolo zničených asi 20 percent pôvodnej rozlohy Amazónie. Vedci sa obávajú, že strata 25 percent bude zlomovým bodom, od ktorého sa tento ekosystém už nemusí obnoviť.



Spoločná cesta Baerbockovej a Heila sa skončí v stredu večer. Šéfka nemeckej diplomacie odcestuje do Kolumbie, zatiaľ čo Heil sa vráti vo štvrtok do Nemecka.