Nemeckí ministri rokovali na Ukrajine o povojnovej obnove

Berlín/Kyjev 25. júla (TASR) - Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová a minister práce Hubertus Heil navštívili v pondelok Ukrajinu s cieľom rokovať o povojnovej obnove krajiny a vyšetrovaní vojnových zločinov spáchaných ruskými inváznymi silami. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Členovia nemeckej delegácie navštívili vojnou takmer zničené kyjevské predmestie Irpiň a neskôr sa zhovárali s miestnymi predstaviteľmi.



Stretli sa tiež so šéfom rezortu vnútra Ukrajiny Denysom Monastyrským, šéfom civilnej obrany Serhijom Krukom, podpredsedníčkou vlády Julijou Svyrydenkovou, ministerkou sociálnych vecí Oxanou Čolnovyčovou a kyjevským starostom Vitalijom Kličkom.



Nemeckí ministri sa venovali okrem iného otázke kybernetickej bezpečnosti, pašovaniu zbraní, odstraňovaniu mín a forenznej analýze pri vyšetrovaní vojnových zločinov.



Témou rokovaní bolo aj zlepšenie fungovania policajných staníc, hasičských zborov, záchranných služieb a orgánov pre mimoriadne situácie.



Heil a Svyrydenková hovorili aj o štatúte pre ukrajinských utečencov v Nemecku a tiež o podmienkach ich možného návratu do vlasti. "Bude to dlhá a ťažká cesta," povedal v tejto súvislosti Heil. Dodal, že obe strany po vojne nadviažu "veľmi priamu spoluprácu", čo sa týka spoluvytvárania trhu práce a sociálnej politiky na Ukrajine.



Nemecká delegácia odovzdala ukrajinským politikom dodávku pomoci vrátane generátorov a prieskumného dronu.



V pondelok dorazili na Ukrajinu aj prvé tri z 15 samohybných protilietadlových systémov Gepard, ktoré v máji prisľúbilo Nemecko, oznámil ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov. Doručených bolo aj niekoľko desiatok tisíc kusov munície pre tento systém. Išlo o druhú dodávku ťažkých zbraní zo strany Nemecka určenú pre ukrajinské sily. V júni Berlín dodal sedem samohybných húfnic s dosahom 40 kilometrov.