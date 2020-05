Nemeckí ministri varovali pred priskorým otváraním hraníc

Berlín 3. mája (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyzval na rozvahu čo sa týka odvolania varovaní pred vycestovaním do zahraničia. Informoval o tom v nedeľu denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.



"Ak ľudia budú môcť nielen znova lietať do zahraničia, ale budú sa môcť odtiaľ aj bezpečne vrátiť, potom môžeme varovania pred vycestovaním postupne odvolať," povedal pre média skupiny Funke. Nemôže však podľa jeho slov dôjsť k urýchlenému konaniu. "Nevieme a ani neprivezieme v lete opäť (do Nemecka) štvrť milióna ľudí z dovoleniek," dodal.



Maas zároveň zdôraznil, že hranice v Európe nesmú zostať uzavreté "ani o deň dlhšie ako je nevyhnutné". Maas, ktorý pochádza zo spolkovej krajiny Sársko hraničiacej s Francúzskom a Luxemburskom, uviedol, že "si je plne vedomý toho, čo aktuálne obmedzenia znamenajú pre spolužitie v hraničných regiónoch". Dodal však, že spolková vláda musí aj v týchto oblastiach "postupovať kontrolovane a koordinovane, aby tak neohrozila pokrok v boji proti koronavírusu".



Nemecká vláda predĺžila v stredu platnosť varovania pred vycestovaním do zahraničia z dôvodu pandémie nového koronavírusu až do polovice júna. Maas však nevylúčil, že varovania pre niektoré krajiny budú odvolané skôr než pre iné.



Pred "priskorým otváraním" hraníc varoval aj minister vnútra Horst Seehofer. Konkrétne sa vyslovil proti príliš skorému obnoveniu cestovania medzi Nemeckom a Rakúskom. "Pokiaľ nepôjde na dovolenku vírus, musíme aj my obmedziť naše cestovateľské plány...," povedal Seehofer.



Časový plán pre uvoľnenie obmedzení cestovania závisí podľa neho od toho, ako sa bude vyvíjať situácia okolo nákazy," povedal Seehofer pre nedeľník Bild am Sonntag. "Nikto nechce slobodu pohybu občanov obmedzovať dlhšie než je to bezpodmienečne nutné. Neuvážené otváranie, ktoré neskôr spôsobí zvýšenie počtu infikovaných, avšak nepomôže nikomu," dodal.



Rakúsky kancelár Sebastian Kurz zase verí v skoré otvorenie hraníc medzi oboma krajinami. Nemeckí turisti by podľa jeho slov do Rakúska mohli cestovať už počas letných prázdnin.