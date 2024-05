Nemeckí ministri vnútra budú diskutovať o zvýšení ochrany politikov

Berlín 6. mája (TASR) — Ministri vnútra 16 nemeckých spolkových krajín budú v utorok na mimoriadnom stretnutí diskutovať o spôsoboch, ako skoncovať s vlnou útokov na politikov, ktoré predstavujú "novú dimenziu násilia". Medzi zvažované opatrenia patrí posilnenie prítomnosti polície na politických podujatiach na miestnej aj celoštátnej úrovni, ako aj lepšia ochrana súkromia politikov. V pondelok to podľa agentúry Reuters uviedol hovorca spolkového ministerstva vnútra.



Schôdzka sa uskutoční v súvislosti s útokom na 41-ročného poslanca Európskeho parlamentu (EP) Matthiasa Eckeho, ktorého v piatok fyzicky napadli štyria muži, keď v Drážďanoch vylepoval predvolebné plagáty svojej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). Politik je odvtedy v nemocnici a museli ho operovať.



Po útoku sa v noci na nedeľu polícii v Drážďanoch prihlásil 17-ročný mladík, ktorý tvrdil, že na politika zaútočil a zrazil ho na zem.



Polícii sa medzičasom podarilo vypátrať aj zvyšných troch podozrivých, u ktorých vykonali domové prehliadky a boli zaistené dôkazy, informovala v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na Krajinský kriminálny úrad (LKA) v Sasku a prokuratúru v Drážďanoch. Ide o mladíkov vo veku 17 a 18 rokov.



Tínedžer, ktorý sa v nedeľu sám prihlásil, je podľa denníka Bild považovaný za hlavného podozrivého. Motív útoku zostáva nejasný. Podozrivých zatiaľ nevzali do väzby, aj keď sa to môže zmeniť, keď sa zistia ďalšie podrobnosti, uviedol Bild.



Ecke je lídrom kandidátky SPD v Sasku. Okrem neho v piatok večer na tej istej ulici v Drážďanoch fyzicky napadli aj 28-ročného muža, ktorý vylepoval plagáty pre Zelených. Polícia z tohto útoku podozrieva rovnakú štvoricu mladíkov.



Podľa predbežných policajných údajov bolo v roku 2023 voči politikom v Nemecku spáchaných na 2790 trestných činov. Je to menej ako 1806 činov zaznamenaných v predchádzajúcom roku, avšak menej ako 2840 deliktov zaregistrovaných v roku 2021, keď sa konali parlamentné voľby.