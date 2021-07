Nemeckí odborníci: Kolektívnu imunitu zrejme nedosiahneme bez detí

Berlín 6. júla (TASR) - Kolektívnu imunitu proti koronavírusu pravdepodobne nebude možné dosiahnuť bez zaočkovania detí a mladistvých, vyplýva z vyjadrenia Nemeckej imunologickej spoločnosti (DGfI). Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



"Obvykle sa vychádza z toho, že kolektívna imunita bude dosiahnutá, keď je voči patogénu chránených 60 až 70 percent obyvateľstva. To však predpokladá, že tento patogén sa nemôže v týchto osobách množiť," povedal viceprezident DGfI Reinhold Förster pre utorkové vydania denníkov vydavateľstva Funke.



Podľa jeho slov je to však pri koronavíruse SARS-CoV-2 iné – ľudia ho môžu prenášať, aj keď sami nie sú chorí, aj keď sú zaočkovaní a úplne bez príznakov. Situácia sa pritom zhoršila pri delta variante koronavírusu. "Je oveľa nákazlivejší. Veľmi silno postihuje mladistvých a deti," priblížil Förster. "Pokiaľ táto skupina nie je zaočkovaná vôbec alebo je zaočkovaná len trocha, nezískame kolektívnu imunitu."



Podľa nemeckého úradu pre kontrolu a prevenciu chorôb, Inštitútu Roberta Kocha (RKI), by v boji proti delta variantu malo byť úplne zaočkovaných najmenej 85 percent populácie vo veku 12 – 59 rokov a 90 percent ľudí vo veku od 60 rokov.



"Pri včasnom dosiahnutí tejto miery zaočkovanosti sa výraznejšia štvrtá vlna počas najbližšej jesene/zimy nezdá pravdepodobná," vyplýva z dokumentu RKI zverejneného v pondelok.



Nemecká Stála komisia pre očkovanie (Stiko) zatiaľ nevydala odporúčanie na všeobecné očkovanie detí vo veku od 12 rokov. Odporúča len vakcináciu 12- až 17-ročných ľudí so zdravotnými problémami ako obezita, cukrovka či chronické ochorenia pľúc. Bez ohľadu na to je v krajine možné podanie vakcíny po individuálnom rozhodnutí rodičov s deťmi a ich lekármi, píše DPA. Pre deti do 12 rokov nie je dosiaľ schválená žiadna očkovacia látka proti covidu.