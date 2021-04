Nemeckí odborníci kritizovali reštrikcie obmedzujúce podujatia

Berlín 12. apríla (TASR) - Poprední nemeckí odborníci na aerosóly zdôraznili, že nový koronavírus sa šíri najmä v uzavretých priestoroch a apelovali preto na prijatie účinných opatrení v školských triedach, kanceláriách či v súkromných bytoch. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



Vedci v liste adresovanom nemeckej vláde a vládam jednotlivých spolkových krajín označili opatrenia týkajúce sa vonkajšieho športovania či prechádzok na čerstvom vzduchu za kontraproduktívne.



"Dôležité poznatky našej výskumnej práce sa, žiaľ, dodnes nepresadili do praktického konania," citoval z listu vedcov denník Die Welt.



Vedci varovali, že ľudia sa koronavírusom môžu nakaziť vo vnútorných priestoroch aj vtedy, ak sa bezprostredne nestretnú s infikovanou osobou, no prídu do zle vetranej miestnosti, kde sa predtým nakazený človek nachádzal.



Nosenie rúšok pri vonkajšom športovaní - ako napríklad pri behu - má podľa autorov zmieneného listu skôr symbolickú povahu a "nedá sa očakávať, že má nijaký výrazný vplyv na šírenie nákazy". Koronavírus SARS-CoV-2 sa podľa expertov šíri takmer výlučne v interiéroch a vonku ide skôr o zriedkavé prípady. Preto by sa obmedzené zdroje na boj s pandémiou nemali vynakladať na podľa nich zbytočné opatrenia.



Zdôvodnili to i tým, že takzvané ohniská nákazy, aké sa vyskytli v domovoch ošetrovateľskej starostlivosti, na školách, hromadných podujatiach, na skúškach cirkevných zborov či v mestskej doprave, sa vonku, naopak, neobjavili. Zákazy vychádzania podľa vedcov tiež sľubujú viac než dokážu splniť. "Nie je tým možné zabrániť tajným stretnutiam vo vnútri, len sa tak zvyšuje motivácia vyhýbať sa štátnym nariadeniam," napísali v liste.



Odporúčajú preto, aby boli stretnutia vo vnútri čo najkratšie, ďalej časté vetranie, nosenie účinných rúšok a respirátorov, ako aj používanie čističiek vzduchu a filtrov všade tam, kde sa ľudia musia dlhšiu dobu zdržiavať v uzavretých miestnostiach.