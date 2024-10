Nemeckí piloti zahynuli pri páde lietadla z čias 2. svetovej vojny

Helsinki 17. októbra (TASR) - Dvaja nemeckí piloti zahynuli pri páde lietadla vyrobeného ešte v časoch druhej svetovej vojny, ktoré havarovalo na juhu Fínska a následne začalo horieť. K nehode došlo len niekoľko minút po štarte. Oznámila to vo štvrtok tamojšia polícia, informuje TASR podľa agentúry AP.



Jednomotorové americké cvičné dvojmiestne lietadlo T-6 Texan, bolo uvedené do prevádzky v 30. rokoch 20. storočia. V súčasnosti sa využíva najmä na leteckých prehliadkach. V stredu sa stroj tohto tzpu zrútil do lesa neďaleko letiska Räyskälä, pričom podľa vyhlásenia polície zahynuli "dvaja skúsení piloti".



"Malé lietadlo sa krátko po štarte zrútilo a začalo horieť," uviedla polícia s tým, že stroju zrejme zlyhal motor.



Podľa fínskej tlačovej agentúry STT bolo lietadlo vyrobené v roku 1942 a aktuálne bolo jediným svojho druhu vo Fínsku.



Do tejto severskej krajiny sa dostalo v roku 2020, pričom podľa tamojších médií bolo naposledy kontrolované začiatkom októbra. Nedávno stroj predali do Nemecka. Let, pri ktorom lietadlo havarovalo, bol skúšobný pred jeho prepravou do Nemecka.