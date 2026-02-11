< sekcia Zahraničie
Nemeckí podnikatelia pred summitom EÚ: Európa potrebuje zmenu kurzu
Iniciatíva Made for Germany vznikla minulý rok v lete s cieľom prevziať zodpovednosť, rozhýbať nemecké hospodárstvo a prispieť k obnove rastu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 11. februára (TASR) - Nemecká hospodárska iniciatíva nazvaná Made for Germany krátko pred neformálnym samitom Európskej únie (EÚ) o konkurencieschopnosti nástojčivo žiada, aby sa v Európe znížila byrokracia a uskutočnili hlboké reformy. Aliancia, zastupujúca 123 spoločností a investorov, poukazuje na to, že priemyselná základňa Európy je vystavená obrovskému tlaku, informuje TASR na základe správy DPA.
„Mnohé európske podniky strácajú dennodenne konkurencieschopnosť,“ tvrdia členovia iniciatívy pred štvrtkovým stretnutím šéfov štátov a vlád EÚ v Bruseli. Zdôrazňujú, že rast sa musí stať najvyššou prioritou predpokladu európskej suverenity a so slovami „preč od nadmernej regulácie“ apelujú na to, že Európa potrebuje zmenu kurzu.
Vedúce osobnosti nemeckého priemyslu tvrdia, že všetky reformy sa musia zamerať na technologickú konkurencieschopnosť a rast, čo zahŕňa zníženie vládnych zásahov a byrokracie ako „základného politického cieľa“, ďalej posilnenie kapitálového trhu, ako aj rýchle presadenie dohôd o voľnom obchode s Indiou a juhoamerickými krajinami Mercosuru.
„Európa v globálnej konkurencii upadá,“ vyhlásil šéf spoločnosti Siemens Roland Busch, pričom poukázal na to, že starý kontinent musí zvládnuť kritické technológie, ktoré podporujú priemysel, dodávky energií a bezpečnosť. „Na to máme všetko, čo potrebujeme - silnú priemyselnú základňu, prvotriedne talenty a hlboké technologické know-how,“ podčiarkol Busch.
Iniciatíva Made for Germany vznikla minulý rok v lete s cieľom prevziať zodpovednosť, rozhýbať nemecké hospodárstvo a prispieť k obnove rastu. Medzi jej zakladateľov patria Siemens a Deutsche Bank. Viac ako 120 podnikov združených v iniciatíve plánuje do roku 2028 investovať v Nemecku okolo 735 miliárd eur, pripomenula DPA.
„Mnohé európske podniky strácajú dennodenne konkurencieschopnosť,“ tvrdia členovia iniciatívy pred štvrtkovým stretnutím šéfov štátov a vlád EÚ v Bruseli. Zdôrazňujú, že rast sa musí stať najvyššou prioritou predpokladu európskej suverenity a so slovami „preč od nadmernej regulácie“ apelujú na to, že Európa potrebuje zmenu kurzu.
Vedúce osobnosti nemeckého priemyslu tvrdia, že všetky reformy sa musia zamerať na technologickú konkurencieschopnosť a rast, čo zahŕňa zníženie vládnych zásahov a byrokracie ako „základného politického cieľa“, ďalej posilnenie kapitálového trhu, ako aj rýchle presadenie dohôd o voľnom obchode s Indiou a juhoamerickými krajinami Mercosuru.
„Európa v globálnej konkurencii upadá,“ vyhlásil šéf spoločnosti Siemens Roland Busch, pričom poukázal na to, že starý kontinent musí zvládnuť kritické technológie, ktoré podporujú priemysel, dodávky energií a bezpečnosť. „Na to máme všetko, čo potrebujeme - silnú priemyselnú základňu, prvotriedne talenty a hlboké technologické know-how,“ podčiarkol Busch.
Iniciatíva Made for Germany vznikla minulý rok v lete s cieľom prevziať zodpovednosť, rozhýbať nemecké hospodárstvo a prispieť k obnove rastu. Medzi jej zakladateľov patria Siemens a Deutsche Bank. Viac ako 120 podnikov združených v iniciatíve plánuje do roku 2028 investovať v Nemecku okolo 735 miliárd eur, pripomenula DPA.