Nemeckí politici kritizujú Trumpove vyjadrenia o pomoci USA v NATO

Berlín 12. februára (TASR) - Viacerí nemeckí politici v pondelok kritizovali vyjadrenia amerického exprezidenta Donalda Trumpa o možnom stiahnutí pomoci USA pre členské krajiny NATO, ktoré si neplnia svoje záväzky. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Tieto vyjadrenia sú nezodpovedné a dokonca nahrávajú do karát Rusku," povedal nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier počas návštevy cyperskej Nikózie. Dodal, že to nesmie byť v záujme žiadnej členskej krajiny Severoatlantickej aliancie.



V USA je volebná kampaň a v rámci nej sú niektoré veci provokačné. To však podľa Steienmeiera neznamená, že k nim netreba pristupovať s vážnosťou.



Hovorkyňa nemeckej vlády Christiane Hoffmannová uviedla, že vláda Trumpove vyjadrenia berie na vedomie. "Nemecká vláda sa vo svojej bezpečnostnej a obrannej politike jasne spolieha na transatlantickú väzbu a transatlantické spoločenstvo hodnôt a bezpečnosť v NATO považuje za zaručenú," uviedla.



Omid Nouripour z vedenia nemeckej strany Zelených povedal, že Trumpove vyjadrenia ohrozujú spoločnú bezpečnosť a sú ľahkovážne vo vzťahu k NATO. Bývalý nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) takéto vyjadrenia označil za pozvanie pre ruského prezidenta Vladimira Putina, aby otestoval obrannú alianciu.



Trumpovo víťazstvo v novembrových prezidentských voľbách by podľa Norberta Röttgena z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) predstavovalo pre NATO existenčnú krízu.



Trump v sobotu v rámci predvolebnej kampane naznačil, že Spojené štáty by nemuseli chrániť členské krajiny NATO pred prípadnou agresiou zo strany Ruska, ako oni samé nevynakladajú dostatok finančných prostriedkov na svoju obranu. Znepokojenie s jeho slovami vyjadrili aj predstavitelia ďalších krajín či EÚ.