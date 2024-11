Nemeckí poslanci chcú legalizáciu interrupcií počas prvého trimestra

Berlín 15. novembra (TASR) - Skupina nemeckých vládnych poslancov predložila návrh zákona na legalizáciu interrupcií počas prvých troch mesiacov tehotenstva. Návrh vyvolal pobúrenie lídra opozičnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Friedricha Merza, podľa ktorého môže návrh spôsobiť ďalší spoločenský konflikt. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry DPA.



Interrupcie sú v Nemecku nezákonné. V praxi sa však netrestajú, ak ich ženy podstúpia počas prvých 12 týždňov tehotenstva a pred zákrokom sa podrobia odbornému poradenstvu. Interrupcia sa v Nemecku netrestá ani v prípade, že je ohrozené zdravie ženy alebo je tehotenstvo výsledkom znásilnenia.



Okrem legalizácie interrupcií počas prvých 12 týždňov tehotenstva by sa na základe návrhu zrušila povinná trojdňová čakacia lehota medzi poradenstvom a samotným zákrokom.



Opozičný líder Merz, ktorý je podľa prieskumov favoritom na post kancelára po budúcoročných predčasných voľbách, vyjadril zdesenie, že tento návrh podporil aj šéf spolkovej vlády Olaf Scholz (SPD).



"To, čo robí kancelár je škandalózne," povedal Merz. Interrupcie podľa neho polarizujú nemeckú spoločnosť ako žiadna iná téma a pravdepodobne to vyvolá v Nemecku "úplne zbytočný ďalší veľký spoločensko-politický konflikt".



Predsedníčka poslaneckého klubu strany SPD Katja Mastová obvinila Merza z toho, že neberie vážne obavy žien. Zdôraznila, že nový návrh ponecháva v platnosti predpisy, ako napríklad požiadavku poradenstva pred interrupciou.



"Jeho (Merzove) obvinenia rozdeľujú našu krajinu, sú ideologické a neakceptovateľné," povedala Mastová. "Je dôležité, aby boli dekriminalizované interrupcie pre ženy, ktoré otehotneli nechcene," dodala.



Ak by bola podľa nového návrhu interrupcia vykonaná bez potvrdenia o podstúpení poradenstva, trestne stíhaný by bol iba lekár, ktorý zákrok vykonal, a žena by nebola potrestaná.