Nemeckí poslanci diskutovali o sprísnení trestov pre aktivistov

Berlín 10. novembra (TASR) - Poslanci nemeckého Spolkového snemu (Bundestag) vo štvrtok diskutovali o zavedení prísnejších trestov pre protestujúcich klimatických aktivistov. Ide o reakciu na sériu klimatických protestov v nemeckých mestách. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Poslanci z opozičného bloku CDU/CSU navrhujú za určité formy klimatických protestov väzenie. Podľa ich návrhu by aktivisti, ktorí blokujú cestu či bránia v prejazde napríklad polícii, hasičom a záchranárom, mali byť potrestaní odňatím slobody od troch mesiacov až do päť rokov. Opoziční poslanci tiež žiadajú väzenie za poškodzovanie alebo ničenie kultúrnych pamiatok.



"Klimatické zmeny sú dôležité, no neospravedlňujú trestné činy," povedala poslankyňa Andrea Lindholzová (CDU/CSU). Dodala, že pokuty nezastavia narastajúcu radikalizáciu v tejto oblasti.



Sonja Eichwedeová, poslankyňa z koaličnej sociálnodemokratickej strany (SPD) návrh kritizovala. "Sprísnením trestov nedosiahneme skutočné posilnenie orgánov činných v trestnom konaní a súdov," povedala.



Poslanec Lukas Benner z koaličnej strany Zelených označil návrhy na sprísnenie trestov za "neprimerané".



Debatu o tejto téme v nemeckom Bundestagu vyvolala smrť cyklistky, ktorú minulý týždeň v Berlíne zrazilo nákladné auto. Záchranári, ktorí mali zranenej žene pomôcť, podľa hasičov uviazli v zápche, ktorú zrejme spôsobil klimatický protest, píše DPA.