Nemeckí poslanci za FDP chcú podobnú azylovú politiku ako Briti

Londýn/Berlín 25. apríla (TASR) - Niektorí nemeckí poslanci Slobodnej demokratickej strany (FDP) chcú, aby Nemecko uzavrelo azylovú dohodu s krajinou mimo Európy. Inšpiroval ich nový zákon z dielne britského premiéra Rishiho Sunaka, podľa ktorého bude Rwanda prijímať migrantov z Británie. TASR informuje podľa agentúr AP a DPA a televízie ZDF.



Britský parlament v utorok schválil návrh zákona, ktorý sprevádzali právne námietky, dlhé rokovania a medzinárodná kritika. Ľudskoprávni aktivisti s legislatívou nesúhlasia a označujú ju za neetickú a neľudskú.



Nemeckí poslanci zo strany FDP napriek kritike chcú, aby Nemecko zvážilo podobnú azylovú politiku. "Myslím si, že by bolo správne, keby sme zvážili vykonávanie azylových procedúr v tretích krajinách mimo Európy," uviedol šéf parlamentnej frakcie FDP Christian Dürr pre noviny Augsburger Allgemeine.



FDP je v súčasnosti najmenšou stranou v nemeckej vládnej koalícii Olafa Scholza, v ktorej je okrem nej aj Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) a Zelení.



Podľa nového britského zákona budú migranti, ktorí sa do krajiny dostali nelegálne, prevezení do Rwandy, kde budú môcť požiadať o azyl. Žiadosti tam budú spracované a posúdené. V krajine budú môcť zostať v prípade, ak bude ich žiadosť schválená. Nový plán nepočíta s tým, že by sa migranti opäť dostali do Spojeného kráľovstva. Britský premiér uviedol, že prvé lietadlá s migrantmi odletia do približne 6600 vzdialenej Rwandy už v júli 2024.