V Nemecku hovoria o znepokojujúcom náraste prípadov nákazy COVID-19

Berlín 8. októbra (TASR) - V súvislosti s výrazným nárastom nových prípadov koronavírusovej nákazy v Nemecku vyzval spolkový minister zdravotníctva Jens Spahn vo štvrtok ľudí, aby dodržiavali pravidlá hygieny a odstupu a nepovažovali sa za nezraniteľných.



Počty sú znepokojujúce, povedal Spahn s tým, že sa to týka najmä aktuálneho skokového nárastu na viac ako 4000 novoinfikovaných za jeden deň, informovala agentúra DPA.



"Sotva nejaká iná krajina dosiaľ zvládala túto krízu tak dobre. Nesmieme premrhať, čo sme dosiahli," citovala Spahnove slová o situácii v Nemecku agentúra AFP.



Minister na tlačovej konferencii v Berlíne tiež konštatoval, že medzi novoinfikovanými sú najmä mladí ľudia - a práve mladí sa často považujú za nezraniteľných. "To však nie sú," dodal s tým, že COVID-19 je stále závažné ochorenie, aj keď počty úmrtí a pacientov vyžadujúcich si intenzívnu starostlivosť sú relatívne nízke.



Šéf Inštitútu Roberta Kocha (RKI) Lothar Wieler vyjadril vo štvrtok rovnako obavy s varovaním, že denný nárast nových prípadov nákazy by v Nemecku mohol presiahnuť 10.000 alebo by mohlo dôjsť k nekontrolovanému šíreniu pandémie.



Wieler označil za "paradox prevencie" to, že medzi ľuďmi narástlo nenáležité uspokojenie so situáciou práve preto, že opatrenia podniknuté od marca viedli k pomerne nízkej miere úmrtnosti, informovala agentúra AP.



Predseda lekárskeho združenia KBV Andreas Gassen uviedol, že v Nemecku sa vykonáva viac ako 1,1 milióna testov za týždeň, z ktorých je len približne 1,5 percenta pozitívnych. Je to oveľa nižšia miera než na jar, čo naznačuje menej neodhalených infekcií.



Gassen tiež poznamenal, že v krajine je stále 8500 neobsadených lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti a ďalších 12.000 môže byť zriadených do siedmich dní, ak sa počet vážnych prípadov náhle zvýši.