Nemeckí predstavitelia sa v zásade dohodli na predĺžení lockdownu

Berlín 3. marca (TASR) - Premiéri 16 nemeckých spolkových krajín a kancelárka Angela Merkelová sa v stredu na videokonferencii v zásade dohodli na predĺžení lockdownu do 28. marca. Tlačovej agentúre DPA to uviedlo niekoľko zdrojov zapojených do rokovaní.



Konečné rozhodnutie o opatreniach, ktoré majú zastaviť šírenie koronavírusu, však zatiaľ nepadlo.



Rokovania o aktuálnej pandemickej situácii ešte v stredu večer pokračovali. Týkali sa toho, ako bude prebiehať prípadné postupné uvoľňovanie niektorých prísnych obmedzení, ktoré však bude závisieť od počtu prípadov nákazy v každom regióne.



Z prieskumu, ktorý bol zverejnený 1. marca, prvýkrát vyplynulo, že prísne reštriktívne opatrenia už nepodporuje väčšina nemeckej verejnosti.



Prísny lockdown k krajine zaviedli v polovici decembra. Na základe prijatých opatrení sa museli zatvoriť maloobchodné predajne s iným než nevyhnutným tovarom, školy, reštaurácie, hotely či kultúrne a rekreačné zariadenia.