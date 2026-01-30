< sekcia Zahraničie
Nemeckí pyrotechnici odpálili výbušninu nájdenú pri dopravnej kontrole
Autor TASR
Mníchov 30. januára (TASR) - Nemeckí demolační experti v piatok odpálili výbušninu, ktorú objavili policajti pri rutinnej kontrole vozidiel na hlavnej diaľnici v spolkovej krajine Bavorsko, informovali tamojšie úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Výbušninu vyšetrovatelia objavili počas rutinných kontrol vozidiel na diaľnici A3 východne od mesta Regensburg. Muža a ženu v aute polícia následne zadržala, ale neposkytla bližšie informácie o ich totožnosti.
Odborníci teraz analyzujú zvyšky odpáleného predmetu. Hovorca bavorskej polície uviedol, že podľa predbežných zistení tento prípad nesúvisí s terorizmom ani politicky motivovanou činnosťou.
S cieľom zabezpečiť bezpečnosť verejnosti nemecké orgány uzavreli spomínanú diaľnicu v oboch smeroch, čo v piatok ráno spôsobilo rozsiahle dopravné kolóny.
