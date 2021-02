Nemeckí regionálni lídri zvažujú schválenie ruských a čínskych vakcín

Berlín 1. februára (TASR) - Nemecko v snahe urýchliť očkovanie obyvateľstva proti novému koronavírusu zvažuje i použitie vakcín, ktoré vyvinula Čína či Rusko. Naznačili to predstavitelia niektorých spolkových krajín, informoval v pondelok denník The Guardian.



Bavorský premiér Markus Söder navrhol, aby sa Nemecko zaoberalo možným schválením čínskych očkovacích látok, ako aj ruskej vakcíny Sputnik V.



Nemecký spolkový minister zdravotníctva Jens Spahn taktiež naznačil, že je otvorený použitiu uvedených vakcín, a to v prípade, že ich schvália regulačné úrady EÚ. V rozhovore pre nedeľňajšie vydanie Frankfurter Allgemeine Zeitung uviedol, že tieto vakcíny by mohli pomôcť ukončiť pandémiu COVID-19.



Súhlas s tým, že Berlín preskúmal i vakcíny od iných štátov, vyjadril i brandenburský premiér Dietmar Woidke. "Myslím si, že je nevyhnutné a možné tieto vakcíny posúdiť, ak sú dostupné. A ak sú bezpečné a účinné, potom by sa mali používať," povedal pre stanicu ARD. Woidke poznamenal, že potrebné zhodnotenie týchto vakcín zo strany regulačných úradov by možno mohlo ísť tak rýchlo, ako to bolo v prípade vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech či iných očkovacích látok.



V pondelok sa uskutoční videokonferencia nemeckej kancelárky Angely Merkelovej s predstaviteľmi 16 spolkových krajín Nemecka, ktorí budú rokovať s výrobcami vakcín proti ochoreniu COVID-19, ako aj zástupcami Európskej komisie.



Viacerí predsedovia krajinských vlád už počas víkendu vyzvali na určenie jednoznačných pravidiel očkovania, ako aj časového harmonogramu. Söder konštatoval, že je "lepšie mať viac (očkovacích látok) a rýchlejšie, než neskôr a menej". Potrebné je podľa jeho slov hovoriť o zvýšení výrobných kapacít vakcín, pretože "ide o skutočne núdzovú situáciu".



Bavorský predseda vlády takisto varoval pred otváraním krajiny od polovice februára. Ak by sa zavedené opatrenia zrušili príliš skoro, malo by to podľa neho vážne dôsledky.