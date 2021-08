Nemeckí rušňovodiči plánujú dvojdňový štrajk za zvýšenie miezd

Berlín 10. augusta (TASR) - Nemecké odbory, ktoré združujú rušňovodičov, plánujú v utorok večer vstúpiť do dvojdňového štrajku. Informovala o tom agentúra AP. Zamestnanci železníc žiadajú zvýšenie miezd o 3,2 percenta a jednorazový príspevok 600 eur za prácu počas pandémie. Štátna spoločnosť Deutsche Bahn (DB) tieto požiadavky odmieta.



Agentúra DPA v tejto súvislosti pripomenula, že podobný štrajk rušňovodičov pred šiestimi rokmi spôsobil chaos v železničnej doprave po celej krajine.



Predseda Nemeckého zväzu rušňovodičov (GDL) Claus Weselsky povedal, že ako prví vstúpia do štrajku rušňovodiči nákladných vlakov, ku ktorým sa neskôr pridajú strojvedúci osobných súprav.



"Rušňovodiči nákladných súprav vstúpia do štrajku v utorok o 19.00 h, o polnoci sa k nim pridajú rušňovodiči osobných súprav", oznámil Weselsky. Šéf odborárov počas tlačovej konferencie vo Frankfurte nad Mohanom ďalej spresnil, že štrajk má trvať 48 hodín.



Agentúra DPA poznamenáva, že nemecké dráhy chceli podľa pôvodného plánu zvyšovanie miezd oddialiť. Spoločnosť DB tvrdí, že zaznamenala obrovské straty v dôsledku pandémie koronavírusu. Ďalšie náklady bude musieť vynaložiť v súvislosti so škodami, ktoré napáchali júlové ničivé povodne v západnej časti Nemecka.



"Štrajk bude útokom na celú krajinu," vyhlásil hlavný personálny manažér DB Martin Seiler. Pri poslednom štrajku pred šiestimi rokmi premávala len tretina vlakov, pripomenula DPA. Podľa AP zorganizoval Nemecký zväz rušňovodičov doteraz osem podobných akcií. Cestujúci, ktorí si už kúpili lístky, môžu požiadať o vrátenie peňazí.