Nemeckí rušňovodiči ukončili dvojdňový štrajk, nevylučujú však ďalší

Berlín 25. augusta (TASR) - Nemeckí rušňovodiči ukončili v stredu ráno dvojdňový štrajk, ktorý vážne narušil premávku diaľkových vlakov. So železničnou spoločnosťou Deutsche Bahn (DB) sa však stále nedohodli, a preto nie je vylúčený ďalší štrajk, informovala agentúra DPA.



Rušňovodiči diaľkových a regionálnych vlakov vstúpili do štrajku v pondelok a do práce sa začali vracať v stredu v skorých ranných hodinách. Normalizácia situácie na tratiach sa očakáva v priebehu dňa.



Deutsche Bahn však odporučila pasažierom, aby si vopred overili, či vlaky, ktorými chcú cestovať, skutočne premávajú.



Už v sobotu vstúpili do štrajku strojvodcovia nákladnej vlakovej dopravy, v pondelok sa k nim pridali kolegovia z diaľkových osobných vlakov.



V dôsledku štrajku, zorganizovaného Nemeckým zväzom rušňovodičov (GDL), nepremávalo podľa DB približne 70 percent diaľkových liniek a 60 percent regionálnych spojov.



Spor medzi rušňovodičmi a spoločnosťou Deutsche Bahn, ktorý sa týka miezd a dôchodkov, sa však stále vyriešiť nepodarilo.



Zamestnanci železníc žiadajú zvýšenie miezd o 1,4 percenta v tomto roku a o 1,8 percenta v roku 2022. DB odborárom ponúkla postupné zvýšenie mzdy o 3,2 percenta, ale až v rokoch 2022 a 2023. Odborári okrem toho požadujú jednorazový príspevok 600 eur za prácu počas pandémie, čo železničná spoločnosť odmieta.