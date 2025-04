Nemeckí sociálni demokrati začali hlasovať o koaličnej dohode

Berlín 15. apríla (TASR) - Približne 358.000 členov Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) môže od utorka hlasovať o navrhovanej koaličnej dohode s blokom kresťanskodemokratických strán CDU/CSU. Hlasovanie potrvá do 29. apríla a výsledky by mali byť známe o deň neskôr, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Hlasovanie prostredníctvom online platformy spustila SPD v utorok o 8.00 h. Pre prijatie dohody je potrebná väčšina hlasov pri minimálne 20 percentnej účasti.



V koaličných rokovaniach sa SPD podarilo presadiť niektoré zo svojich predvolebných sľubov, ako napríklad zvýšenie minimálnej mzdy a daňové úľavy pre občanov s nízkymi a strednými príjmami. Niektorí členovia strany však môžu mať problém s plánovaným sprísnením migračnej a sociálnej politiky. Práve pre tieto body odmietlo dohodu vedenie mládežníckej organizácie SPD, ktorá tvorí asi 12 percent členskej základne.



Koaličnú dohodu medzi SPD a konzervatívnym blokom, ktorý tvoria Kresťanskodemokratická únia Nemecka (CDU) a bavorská Kresťanskosociálna únia (CSU), musia schváliť všetky tri strany. Predsedníctvo CSU už 144-stranový dokument s názvom „Zodpovednosť za Nemecko“ schválilo. CDU plánuje o dohode hlasovať na straníckom zjazde 28. apríla.



Ak prebehne všetko podľa plánu, šéf CDU Friedrich Merz by mal byť zvolený za spolkového kancelára v Spolkovom sneme (Bundestag) 6. mája. Navrhovaná koalícia má v parlamente pomerne skromnú väčšinu - 328 zo 630 poslancov.