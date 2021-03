Nemeckí teológovia kritizovali postoj Vatikánu k homosexuálnym zväzkom

Berlín 22. marca (TASR) - Viac ako 230 profesorov katolíckej teológie v Nemecku a ďalších nemecky hovoriacich krajinách podpísalo spoločné vyhlásenie, v ktorom protestujú proti nedávnej deklarácii Kongregácie pre náuku viery, že v katolíckej cirkvi nie je možné udeľovať požehnanie zväzkom osôb rovnakého pohlavia.



Ako uviedla agentúra AP, teológovia vyslovili nesúhlas s týmto dokumentom kongregácie, ktorý sa podľa nich "vyznačuje paternalisticky nadradeným charakterom a diskriminuje homosexuálov a ich životné plány".



"Rozhodne sa dištancujeme od tejto pozície," dodali teológovia vo svojom vyhlásení.



"Veríme, že život a láska párov rovnakého pohlavia nemá pred Bohom menšiu hodnotu ako život a láska ktoréhokoľvek iného páru," píše sa vo vyhlásení teológov.



Kongregácia pre náuku viery v odpovedi na tzv. dubium (pochybnosť), ktoré jej bolo predložené, minulý týždeň uviedla, že v katolíckej cirkvi nie je dovolené, aby kňazi požehnávali homosexuálne páry, ktoré žiadajú nejaký druh náboženského uznania svojho zväzku.



Kongregácia však nabáda, aby sa rozlišovalo medzi požehnaním zväzkov osôb rovnakého pohlavia a prijatím a požehnaním homosexuálov v katolíckej cirkvi.



Dokument kongregácie zapadá do rámca "úprimnej vôle prijať a sprevádzať homosexuálne osoby, ktorým sa ponúkajú cesty rastu vo viere", ako to ustanovuje aj pápežská exhortácia Amoris laetitia, kde sa hovorí o "potrebnej pomoci ponúknutej homosexuálnym osobám na pochopenie a plné uskutočnenie Božej vôle v ich živote", poznamenal spravodajský portál Vatican News.



Zásadné v texte Kongregácie pre náuku viery je rozlíšenie medzi osobami a zväzkami. Portál Vatican News upozornil, že záporná odpoveď týkajúca sa požehnania zväzkov totiž neznamená žiadny súd o jednotlivých osobách, ktoré "musia byť prijímané s úctou, súcitom a ohľaduplnosťou" a bez "akéhokoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie", čo je zakotvené aj v dokumentoch cirkvi.



Dokument kongregácie tiež tvrdil, že zväzky homosexuálov "nie sú súčasťou Božieho plánu" a že akékoľvek ich sviatostné uznanie by sa mohlo zameniť za manželstvo.



Spravodajský portál Vatican News informoval, že pápež František bol o záležitosti informovaný a "dal svoj súhlas" na publikovanie odpovede i vysvetľujúcej nóty, ktorá ju sprevádza.



Vyhlásenie zverejnené minulý týždeň Kongregáciou pre náuku viery podľa AP "potešilo konzervatívcov" a "skľúčilo obhajcov katolíkov" z radov komunity LGBT.



Cirkev v Nemecku je v popredí snáh o otvorenie diskusie o citlivých otázkach, akým je aj učenie cirkvi o homosexualite.



Vo vyhlásení profesorov teológov, ktoré vypracovala pracovná skupina na univerzite v Münsteri, sa uvádza, že vatikánskej nóte chýba "teologická hĺbka" i "argumentačná presnosť".



Vyhlásenie podpísali profesori teológie z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska a Holandska.