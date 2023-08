Nemeckí turisti sú podozriví z poškodenia Vasariho koridoru

Florencia 24. augusta (TASR) - Dvaja nemeckí turisti sú podozriví zo zámerného poškodenia stĺpov slávneho Vasariho koridoru v talianskom meste Florencia, ktorý spája obrazovú Galériu Uffizi s Palácom Pitti. Prípad vyvolal v Taliansku obrovské rozhorčenie, informovala vo štvrtok tlačová agentúra DPA.



Muži údajne čiernou farbou nastriekali nápis "DKS 1860" na sedem stĺpov historickej krytej chodby, či krytého nadchodu, a farbou pomaľovali aj jej vnútorné priestory. Nápis môže byť odkazom na futbalový klub 1860 Mníchov z tretej nemeckej ligy, uvádzajú vyšetrovatelia.



Údajných páchateľov identifikovali podľa záznamov bezpečnostných kamier v okolí, potvrdilo florentská polícia vo štvrtok.



Vyšetrovatelia na záberoch videli, ako Nemci po údajnom čine vstupujú do domu na námestí Piazza della Signoria. Policajti vošli do domu a našli tam v byte 11 mužov, všetci boli vo veku od 20 do 30 rokov.



Počas prehliadky našla policajti dve farby v spreji, ako aj kusy oblečenia, aké mali na sebe podozrivé osoby zachytené na kamerových záznamoch.



Nápisy boli objavené v stredu nadránom na stĺpoch Vasariho koridoru - pokladaného za jednu z najvýznamnejších kultúrnych pamiatok Talianska.



Starosta Florencie Dario Nardella to označil za "hanebný vandalský čin".



Nemecký riaditeľ Galérie Uffizi vo Florencii Eike Schmidt tiež ostro odsúdil nápis nastriekaný v koridore.



Krytú spojovaciu chodbu, teda nadchod, navrhol majstrovský taliansky architekt a maliar Giorgio Vasari v 16. storočí. Chodba vedie z Galérie Uffizi cez most Ponte Vecchio až do Paláca Pitti na druhom brehu rieky Arno.



Súkromná chodba dlhá takmer kilometer bola postavená preto, aby mohla mocná rodina Mediciovcov bezpečne a nerušene prechádzať zo svojej súkromnej rezidencie do sídla vlády v Palazzo Vecchio. V tomto krytom nadchode sa nachádza zbierka autoportrétov maliarov od 14. do 20. storočia.