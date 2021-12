Nemeckí vedci Hasselmann a List si prevzali v Berlíne Nobelove ceny

Berlín 8. decembra (TASR) - Nemeckým vedcom Klausovi Hasselmannovi a Benjaminovi Listovi v utorok večer v Berlíne slávnostne odovzdali Nobelove ceny za rok 2021. Hasselmann ju získal za fyziku, List je laureátom tohto prestížneho ocenenia v odbore chémia, informovala agentúra DPA.



Laureátov Nobelových cien za fyziku a chémiu oznámil ešte v októbri výbor švédskej Kráľovskej akadémie vied v Štokholme, avšak v dôsledku koronavírusovej pandémie vedcom odovzdali ocenenia v ich domovskej krajine.



List Nobelovu cenu získal spoločne s Američanom Davidom W.C. MacMillanom za vývoj asymetrickej organokatalýzy. Dvojica vyvinula spôsob, ako vytvárať molekuly prostredníctvom organickej katalýzy. Katalyzátory napríklad transformujú škodliviny z výfukových plynov na neškodné molekuly. Podobne fungujú aj živé organizmy, pre ktoré plnia úlohu katalyzátorov enzýmy.



Hasselmann z Meteorologického inštitútu Maxa Plancka v Hamburgu a americko-japonský vedec Sjukuro Manabe z Princetonskej univerzity zas boli ocenení za fyzikálny model zemskej klímy, ktorý kvantifikuje variabilnosť a spoľahlivo predvída globálne otepľovanie.



Pri príležitosti odovzdávania cien do rúk dvojice nemeckých vedcov predsedníčka nemeckého Spolkového snemu (Bundestag) Bärbel Basová zdôraznila dôležitosť vedeckých štúdií, a to najmä vzhľadom na množiace sa konšpiračné teórie v súvislosti s koronavírusovou pandémiou. Mnoho ľudí sa podľa nej totiž nechalo vtiahnuť do iluzórneho sveta plného falošných správ a výmyslov. "Obaja ste priniesli ľudstvu nové poznatky. Vedomosti, ktoré tak veľmi naliehavo potrebujeme," uviedla v prejave Basová.