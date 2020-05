Nemeckí vedci prvýkrát potvrdili koronavírus v materskom mlieku

Ulm 22. mája (TASR) - Virológovia z nemeckého mesta Ulm po prvý raz dokázali prítomnosť nového koronavírusu SARS-CoV-2 v materskom mlieku ženy, u ktorej sa potvrdilo ochorenie COVID-19. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na výsledky výskumu zverejneného v odbornom periodiku The Lancet.



Členovia tímu z univerzity v Ulme pod vedením Jana Müncha a Rüdigera Grossa uviedli, že nakazený je aj novorodenec, ktorého uvedená žena porodila. Zatiaľ však nie je potvrdené, či sa dieťa skutočne nakazilo materským mliekom.



Virológovia testovali materské mlieko dvoch žien ležiacich v spoločnej nemocničnej izbe na prítomnosť genotypu nového koronavírusu. Po tom, čo sa u jednej z nich objavili symptómy ochorenia COVID-19, bola spolu s dieťaťom umiestnená do izolácie, pričom boli obaja pozitívne testovaní. Keď príznakmi choroby začala trpieť aj druhá zo žien, bola takisto pozitívne testovaná.



Vo vzorkách materského mlieka ženy, ktorá ochorela ako prvá, sa však žiadne stopy po koronavíruse nenašli. Výsledky testovania v prípade druhej ženy boli však, naopak, štyrikrát pozitívne. Príčina týchto odlišností je nateraz neznáma, povedal Münch. Dodal, že po 14 dňoch sa v materskom mlieku už nijaký koronavírus nenachádzal a matka aj dieťa sa uzdravili.



Žena, ktorá ochorela ako druhá a mala spočiatku stopy koronavírusu aj v materskom mlieku, nosila pri starostlivosti o novorodenca ochranné rúško a dezinfikovala si ruky aj prsia a takisto pravidelne sterilizovala potreby na dojčenie.



Nie je jasné, či sa dieťa naozaj nakazilo pri dojčení, zdôraznili vedci. "Naša štúdia ukazuje, že (koronavírus) SARS-CoV-2 je možné dokázať u dojčiacich žien s akútnou nákazou. Nevieme však ešte, ako často k tomuto dochádza, či sú vírusy v mlieku aj infekčné, a či sa dojčením dokážu preniesť na dieťa," uviedli. Typickým spôsobom prenosu tohto vírusu je totiž kvapôčková infekcia z človeka na človeka, pripomenuli.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) doteraz nezaznamenala žiaden dôkaz výskytu nového koronavírusu v materskom mlieku. "Neexistuje nijaký dôvod vyhýbať sa dojčeniu či ukončiť ho," uvádza sa v odporúčaniach na webovej stránke WHO.