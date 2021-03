Nemeckí vedci zistili príčinu vzniku krvných zrazenín po očkovaní

Greifswald 19. marca (TASR) - Nemeckí vedci z Greifswaldskej univerzity údajne zistili príčinu vzniku krvných zrazenín v mozgu, ktoré sa objavili u niektorých ľudí zaočkovaných proti koronavírusu vakcínou od firmy AstraZeneca. Táto očkovacia látka podľa nich spúšťa u niektorých ľudí v organizme obrannú reakciu, typickú pri hojení rán. Informovali o tom v piatok týždenník Focus a stanica NDR.



Výskumníci na základe analýz vzoriek krvi šiestich pacientov s trombózou zistili, že po podaní očkovacej látky sa u niektorých spustil mechanizmus, ktorý aktivuje tvorbu krvných doštičiek, čo sa zvyčajne deje iba pri hojení krvácajúcej rany. To môže následne viesť k vytvoreniu zrazenín v mozgu.



Na výskume spolupracovali vedci z Greifswaldu s Inštitútom Paula Ehrlicha, ktorý je v Nemecku zodpovedný za schvaľovanie a kontrolu očkovacích látok, ako aj s lekármi z Rakúska. V Rakúsku zomrela po očkovaní vakcínou od AstraZenecy zdravotná sestra; jej úmrtie však podľa výsledkov pitvy nesúviselo s očkovaním.



Keďže je možné spomínaný mechanizmus jednoznačne identifikovať, bolo by podľa vedcov možné vyvinúť účinnú látku, ktorá by vzniku zrazenín zabránila. Nebude ju však možné podávať preventívne, ale až vtedy, keď krvné zrazeniny vzniknú.



Zistenia vedcov z Greifswaldu zatiaľ nepreverovali nezávislí experti ani neboli zverejnené v odbornom časopise.



Európska agentúra pre lieky (EMA) vo štvrtok oznámila, že vakcína od firmy AstraZeneca nesúvisí s celkovým zvýšeným rizikom vzniku krvných zrazenín jej výhody prevažujú nad rizikami. Viacero európskych krajín následne oznámilo, že obnoví očkovanie touto vakcínou, ktoré pre správy o výskyte krvných zrazenín u viacerých zaočkovaných osôb v priebehu tohto a minulého týždňa pozastavili.