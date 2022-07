Nemeckí vojaci budú opäť pôsobiť v Bosne v rámci misie EUFOR Althea

Berlín 8. júla (TASR) - Parlament v Berlíne v piatok rozhodol, že Nemecko po desiatich rokoch opätovne nasadí svojich vojakov v Bosne a Hercegovine v rámci stabilizačnej misie Európskej únie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Operácie EÚ s názvom EUFOR Althea v Bosne prebiehajú od roku 2004, sú pokračovaním mierotvorných misií NATO a zapojilo sa do nich viac ako 20 krajín. Nemeckí vojaci v nich naposledy pôsobili v roku 2012.



Nemecko pošle do Bosny 50 vojakov. Niektorí majú slúžiť v dvoch takzvaných styčných a pozorovacích tímoch, zatiaľ čo ďalší z nich budú na veliteľstve v Sarajeve.



V Bosne a Hercegovine sa v októbri uskutočnia parlamentné voľby. Agentúra AFP v tejto súvislosti upozornila na narastajúce obavy, že Rusko, ktoré vedie vojenskú ofenzívu na Ukrajine, podporuje separatistické tendencie aj v tejto hlboko rozdelenej balkánskej krajine. Nestabilita by sa tak mohla rozšíriť aj na západný Balkán.



Súčasný mandát misie EUFOR Althea vyprší v novembri a je na Bezpečnostnej rade (BR) OSN, aby rozhodla o jej predĺžení o jeden rok. Rastú však obavy, že Moskva by mohla predĺženie mandátu misie zablokovať.



Od konca bosnianskej občianskej vojny v rokoch 1992–95, ktorá si vyžiadala okolo 100.000 životov, je krajina rozdelená medzi Republiku srbskú (RS) so srbskou väčšinou a Federáciu Bosny a Hercegoviny, v ktorej dominujú Bosniaci a Chorváti.



Rozhodnutie posilniť sily EÚ v krajine zo 600 vojakov o ďalších 500 bolo prijaté 24. februára - v deň začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Šéf európskej diplomacie Josep Borrell tento krok nazval "preventívnym opatrením".