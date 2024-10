Nemeckí vojaci pomáhajú v Poľsku s odstraňovaním škôd po povodniach

Berlín 11. októbra (TASR) - Nemecko vyslalo do Poľska svojich vojakov, aby tam pomáhali s následkami septembrových ničivých povodní. Oznámila to v piatok nemecká armáda (Bundeswehr), informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Štvrtý obrnený ženijný prápor nemeckých ozbrojených síl bol nasadený do okolia mesta Glucholazy na juhozápade Poľska, pri hraniciach s Českou republikou. V tejto oblasti došlo v polovici septembra - po niekoľkých dňoch rekordných zrážok - ku katastrofálnym záplavám, ktoré si vyžiadali najmenej deväť životov, pripomína DPA.



Nemeckí vojaci už teraz pomáhajú poľským úradom v okolitých obciach s čistením zaneseného koryta rieky Biala Glucholaska. Opravujú tam tiež cesty a chodníky a stavajú provizórne mosty v snahe čo najrýchlejšie obnoviť miestnu infraštruktúru.



"Spoločná misia podčiarkuje, ako spolupracujú ozbrojené sily oboch krajín v prípade prírodných katastrof či nepredvídaných mimoriadnych udalostí," uviedol Bundeswehr.



Nemecký minister obrany Boris Pistorius avizoval vyslanie vojakov do Poľska 26. septembra, počas svojej návštevy poľského mesta Štetín. Informoval vtedy, že Berlín takúto pomoc poskytuje na základe žiadosti Varšavy. Uviedol pritom, že vyslaných bude 120 nemeckých vojakov, a to predbežne na osem týždňov.