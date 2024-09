Nemeckí vojaci pomôžu v Poľsku s odstraňovaním škôd po povodniach

Berlín 26. septembra (TASR) - Nemecko pošle do Poľska 120 vojakov na pomoc pri odstraňovaní následkov nedávnych povodní. Oznámil to vo štvrtok nemecký minister obrany Boris Pistorius počas návštevy poľského mesta Štetín. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.



Pistorius povedal, že Nemecko vyšle pomoc na základe žiadosti Poľska. Priblížil, že vojakov podľa prvotných plánov nasadia na osem týždňov.



Intenzívne zrážky a povodne zasiahli v septembri viaceré krajiny strednej a východnej Európy. V Poľsku spôsobili záplavy najväčšiu spúšť na juhozápade krajiny.



Poľský premiér Donald Tusk už minulý týždeň informoval, že Nemecko je pripravené poskytnúť Poľsku pomoc. "Takže ak uvidíte nemeckých vojakov, nepanikárte. Toto je pomoc. Len aby nevznikli žiadne pochybnosti," dodal. Narážal tak na protinemecké nálady, ktoré sú medzi niektorými Poliakmi rozšírené aj 85 rokov po vpáde nacistického Nemecka do Poľska, čím začala druhá svetová vojna.