Nemeckí vyšetrovatelia dostali 337 podnetov na možné vojnové zločiny

Berlín 16. apríla (TASR) - Na nemecký Spolkový kriminálny úrad (BKA) bolo do polovice apríla podaných 337 podnetov týkajúcich sa podozrení na vojnové zločiny spáchané na Ukrajine počas prebiehajúcej ruskej ofenzívy. Vyplýva to z odpovede vlády v Berlíne na otázku poslanca z konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Güntera Kringsa, na ktorú sa v nedeľu odvolala agentúra DPA.



Nemeckí vyšetrovatelia z BKA, ktorých vyšetrovaním vojnových zločinov na Ukrajine vlani v marci poveril generálny prokurátor Peter Frank, už vypočuli okolo 90 svedkov násilných činov ruských vojakov. Dve tretiny zo svedkov tvorili utečenci, ktorí prišli z Ukrajiny do Nemecka, píše na svojom webe nedeľník Welt am Sonntag.



Z odpovede vlády vyplýva, že BKA poskytla Kyjevu aj technickú pomoc pri vyšetrovaní zločinov ruskej agresie za vyše 11,5 milióna eur. Išlo o zariadenia na zabezpečovanie dôkazov a dokumentácie či motorové vozidlá.



Poslanec Spolkového snemu Krings apeloval na ministra spravodlivosti Marca Buschmanna a šéfku rezortu vnútra Nancy Faeserovú, aby sa viac zasadzovali za to, že Ukrajinci sa zveria so svojimi zážitkami z vojny nemeckým úradom. BKA by mala podľa jeho slov v budúcnosti mať vlastných vyšetrovateľov priamo na Ukrajine. Momentálne Berlín podporuje ukrajinské vyšetrovanie odborným poradenstvom.



Ukrajina na marcovej konferencii ministrov spravodlivosti v Londýne uviedla, že eviduje celkovo približne 75.000 prípadov vojnových zločinov.



Generálny prokurátor Peter Frank vlani po nariadení vyšetrovania vojnových zločinov na Ukrajine priblížil, že nemeckí vyšetrovatelia sa zameriavajú hlavne na masové zabíjanie v Buči či ostreľovanie civilných vozidiel ruskými vojakmi. Vyšetrovatelia pritom vypočuli i nemeckých občanov, ktorí bojovali ako dobrovoľníci na strane Ukrajiny, dodal.