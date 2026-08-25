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Nemeckí vyšetrovatelia podľa médií našli pri letisku tretí dron
V bezpečnostnej zóne letiska Lipsko/Halle bol večer 4. augusta objavený dron vybavený výbušninami a odpaľovacím mechanizmom.
Autor TASR
Berlín 25. augusta (TASR) - Nemeckí vyšetrovatelia našli pri letisku Lipsko/Halle tretí dron a vojenskú výbušninu, ktoré súvisia s nedávnym incidentom označovaným ako hybridný útok. Informovali o tom v utorok verejnoprávne stanice NDR a WDR a denník Sueddeutsche Zeitung, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
V bezpečnostnej zóne letiska Lipsko/Halle bol večer 4. augusta objavený dron vybavený výbušninami a odpaľovacím mechanizmom. Nachádzal sa pri ukrajinskom nákladom lietadle Antonov. Okrem toho sa nákladné lietadlo spoločnosti DHL počas letu zrazilo s neznámym malým lietajúcim objektom, ktorým mohol byť ďalší dron.
Tretie bezpilotné lietadlo vyšetrovatelia podľa nemeckých médií našli 14. augusta západne od letiska Lipsko/Halle. Na mieste taktiež objavili približne 50 gramov trhaviny hexogén.
Vyšetrovanie celej veci prevzal nemecký spolkový prokurátor, ktorý incident už skôr označil za „závažný útok na dopravnú a logistickú infraštruktúru v Nemecku“. Minister vnútra Alexander Dobrindt zas vyhlásil, že ide o „scenár hybridného útoku“.
Kancelária prokurátora sa k novým informáciám médií na žiadosť Reuters bezprostredne nevyjadrila. Médiami citované bezpečnostné zdroje naznačovali možné zapojenie ruských spravodajských služieb, Moskva však akúkoľvek účasť na pokuse o útoku od začiatku popiera.
V bezpečnostnej zóne letiska Lipsko/Halle bol večer 4. augusta objavený dron vybavený výbušninami a odpaľovacím mechanizmom. Nachádzal sa pri ukrajinskom nákladom lietadle Antonov. Okrem toho sa nákladné lietadlo spoločnosti DHL počas letu zrazilo s neznámym malým lietajúcim objektom, ktorým mohol byť ďalší dron.
Tretie bezpilotné lietadlo vyšetrovatelia podľa nemeckých médií našli 14. augusta západne od letiska Lipsko/Halle. Na mieste taktiež objavili približne 50 gramov trhaviny hexogén.
Vyšetrovanie celej veci prevzal nemecký spolkový prokurátor, ktorý incident už skôr označil za „závažný útok na dopravnú a logistickú infraštruktúru v Nemecku“. Minister vnútra Alexander Dobrindt zas vyhlásil, že ide o „scenár hybridného útoku“.
Kancelária prokurátora sa k novým informáciám médií na žiadosť Reuters bezprostredne nevyjadrila. Médiami citované bezpečnostné zdroje naznačovali možné zapojenie ruských spravodajských služieb, Moskva však akúkoľvek účasť na pokuse o útoku od začiatku popiera.