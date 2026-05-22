Nemeckí záchranári našli telá dvoch osôb nezvestných po páde budovy
Berlín 22. mája (TASR) - Záchranári našli vo štvrtok telá dvoch nezvestných osôb pri prehľadávaní trosiek zrútenej poschodovej budovy v meste Görlitz na východe Nemecka. Budova sa zrútila v pondelok večer, TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Polícia vo štvrtok ráno oznámila, že záchranári v noci našli telo 25-ročnej ženy z Rumunska. Popoludní hovorca polície pre AFP uviedol, že objavili aj telo druhej rumunskej turistky vo veku 26 rokov a neskôr telo 48-ročného muža s nemeckým a bulharským občianstvom. Pátracie tímy hľadali známky života v troskách prevažne bez použitia strojov.
Do pátracej akcie sa zapojilo približne 140 policajtov, hasičov, zdravotníkov a osôb z úradu na zvládanie katastrof, ku ktorým sa pridali aj poľskí záchranári.
Görlitz leží na rieke Nisa v regióne Horná Lužica na hraniciach s Poľskom a má 57.000 obyvateľov. Je najvýchodnejším mestom Nemecka.
