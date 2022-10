Nemeckí Zelení podporili ďalšie dodávky zbraní Ukrajine

Bonn 15. októbra (TASR) - Za dodávku ďalších zbraní Ukrajine sa na zjazde nemeckej strany Zelených v sobotu v Bonne vyslovila prevažná väčšina delegátov. Odmietli tiež viacero návrhov, v ktorých sa podpora dodávok zbraní pre ukrajinské sily kritizovala ako odklon od pacifistickej tradície strany. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková zdôraznila, že Berlín zásobuje Ukrajinu zbraňami práve preto, že Zelení sú stranou, ktorá sa zasadzuje za mier a ochranu ľudských práv. "Podporujeme ľudí pri ochrane ich životov," uviedla s tým, že jediný, kto nesie vinu za vojnu na Ukrajine, je ruský prezident Vladimir Putin.



Líder Zelených Omid Nouripour konštatoval, že "tieto zbrane zachraňujú ľudské životy". Sergey Lagodinsky, ktorý je poslancom Európskeho parlamentu, v súvislosti s imperialistickými motívmi Kremľa povedal, že obrana a suverenita Ukrajiny je pre Zelených ako "antikolonialistickú stranu" záväzkom.



Šéfka nemeckej diplomacie poznamenala, že ide o hybridnú vojnu - nebojuje sa podľa jej slov len zbraňami, ale aj energiami, a tiež strachom a snahami o rozdeľovanie spoločnosti, čomu je potrebné zabrániť. Je podľa nej zrejmé, že ďalšou témou, ktorá bude rozdeľovať ľudí, bude migrácia. V tejto súvislosti poukázala na Srbsko, ktoré obvinila z toho, že cez svoje hranice púšťa mnohých migrantov bez víz, ktorí sa následne pokúšajú dostať do krajín EÚ.



Mnohí delegáti Zelených kritizovali povolenie na export zbraní do Saudskej Arábie a tiež spočiatku opatrné vyjadrenia vlády čo sa týka odsúdenia násilností počas iránskych protestov. Napriek rozsiahlemu zákazu vývozu zbraní do Saudskej Arábie totiž nemecká vláda v rámci spoločného programu Talianska, Španielska a Británie nedávno schválila dodávku vybavenia a munície v hodnote 36 miliónov eur.



Približne 800 zúčastnených delegátov sa na druhej časti zjazdu venovalo hlavne otázkam zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Ako hosťujúca rečníčka vystúpila napríklad spoluzakladateľka ruskej ľudskoprávnej organizácie Memorial Irina Ščerbakovová.



V nedeľu, počas záverečného dňa zjazdu, ktorý sa začal v piatok, sa budú Zelení zaoberať témou klimatickej politiky.