Nemeckí Zelení schválili novú koalíciu na čele s kancelárom Scholzom

Berlín 6. decembra (TASR) - Nemecká strana Zelených v pondelok oznámila, že schválila dohodu o vytvorení vládnej koalície so Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD) a Slobodnou demokratickou stranou (FDP). Informovala o tom agentúra AP.



Generálny tajomník Zelených Michael Kellner povedal, že koaličnú dohodu podporilo 86 percent z členov strany, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní. SPD a FDA novú koaličnú dohodu schválili na svojich zjazdoch počas uplynulého víkendu.



Táto trojica strán 24. novembra predstavila koaličnú dohodu budúceho nemeckého vládneho kabinetu. Scholz vo funkcii po 16 rokoch nahradí dosluhujúcu šéfku spolkovej vlády Angelu Merkelovú z Kresťanskodemokratickej únie (CDU).



Scholz (63) pôsobil v rokoch 2007 – 2009 v Merkelovej prvej koaličnej vláde ako minister práce a sociálnych vecí; v roku 2018 prevzal úrad vicekancelára a ministra financií.



Scholz predstavil zloženie novej rodovo vyváženej vlády



"Rovnosť je pre mňa dôležitá, a preto bude zo 16 ministrov osem mužov a osem žien," povedal Scholz, ktorý sám seba označuje za "feministu".



Ministerkou zahraničných vecí sa má stať spolupredsedníčka Zelených Annalena Baerbocková. Šéfkou rezortu obrany má byť Christine Lambrechtová zo Scholzovej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), doterajšia ministerka spravodlivosti.



Nancy Faeserová, poslankyňa hesenského krajinského snemu za SPD, bude stáť na čele ministerstva vnútra ako vôbec prvá žena v tejto funkcii v Nemecku, uvádza AFP. Faeserová uviedla, že jej najvyššou prioritou bude po sérii krvavých útokov riešiť "najväčšiu hrozbu: pravicový extrémizmus".



Novým ministrom zdravotníctva bude renomovaný epidemiológ Karl Lauterbach z SPD. Ten v snahe zamedziť šíreniu nákazy novým koronavírusom vyzýval na sprísnenie epidemiologických opatrení a stal sa tak osobnosťou, na ktorú má nemecká verejnosť protichodné názory.



Scholz však zdôraznil, že "väčšina Nemcov" si ho v tejto funkcii praje. "Zdravotníci a lekári si zaslúžia, aby sa (zdravotná starostlivosť) považovala za najvyššiu prioritu nemeckej politiky," povedal budúci kancelár v čase, keď mnohé nemecké nemocnice deklarujú, že sa v dôsledku náporu covidových pacientov ocitli na hraniciach svojich možností.



SPD zvíťazila v septembrových parlamentných voľbách a na vytvorení vlády sa následne dohodla so Zelenými a Slobodnou demokratickou stranou (FDP), pričom 24. novembra spoločne predstavili koaličnú dohodu svojho budúceho vládneho kabinetu. Členovia všetkých troch strán následne dohodu schválili, pričom ako poslední z nich oznámili v pondelok výsledky svojho hlasovania Zelení.



Scholza by mali poslanci Spolkového snemu oficiálne zvoliť za nového kancelára v stredu.