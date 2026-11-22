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Nemecko: 19 zranených pri úniku oxidu uhoľnatého v kaplnke v Bavorsku
K incidentu došlo počas pravidelnej nedeľnej bohoslužby v kaplnke pri miestnom zámku Hohes Schloss, ktorú využíva Kňazské bratstvo sv. Petra.
Autor TASR
Bad Grönenbach 22. novembra (TASR) — Devätnásť ľudí vrátane najmenej dvoch detí utrpelo v nedeľu zranenia pri úniku oxidu uhoľnatého (CO) v kaplnke v bavorskej obci Bad Grönenbach. Stav štyroch zranených je vážny. Príčinou incidentu bola pravdepodobne porucha vykurovacieho zariadenia. Informovali o tom agentúra DPA a denník Bild s odvolaním sa na políciu a záchranárov.
K incidentu došlo počas pravidelnej nedeľnej bohoslužby v kaplnke pri miestnom zámku Hohes Schloss, ktorú využíva Kňazské bratstvo sv. Petra. Polícia prijala tiesňové volanie okolo 10.50 h. Na miesto boli vyslané posádky záchrannej služby, hasičov a policajtov.
Hovorca Bavorského Červeného kríža (BRK) uviedol, že v čase nehody sa v kaplnke nachádzalo viac ako 50 osôb. Zranených podľa novín Allgäuer Zeitung najskôr previezli na hasičskú stanicu, kde im poskytli prvú pomoc, následne ich transportovali do nemocníc na ďalšie vyšetrenie. Nikto zo zranených nie je v priamom ohrození života.
Záchranné zložky boli pôvodne privolané ku kolapsu jedného dieťaťa. Po príchode na miesto však zistili, že zdravotnými ťažkosťami typickými pre otravu CO trpí veľké množstvo prítomných.
Polícia uviedla, že príčina incidentu zatiaľ nie je známa. Vyšetrovatelia však predpokladajú, že zdrojom úniku mohol byť oxid uhoľnatý z poškodeného vykurovacieho zariadenia.
Oxid uhoľnatý je toxický bezfarebný plyn bez zápachu a chuti, ktorý vzniká okrem iného nedokonalým spaľovaním. Po vdýchnutí sa dostáva cez pľúca do krvného obehu a viaže sa na červené krvné farbivo hemoglobín, čo znižuje schopnosť krvi prenášať kyslík do orgánov a tkanív. Závažná otrava CO môže viesť k bezvedomiu, trvalému poškodeniu a v najhoršom prípade k smrti.
K incidentu došlo počas pravidelnej nedeľnej bohoslužby v kaplnke pri miestnom zámku Hohes Schloss, ktorú využíva Kňazské bratstvo sv. Petra. Polícia prijala tiesňové volanie okolo 10.50 h. Na miesto boli vyslané posádky záchrannej služby, hasičov a policajtov.
Hovorca Bavorského Červeného kríža (BRK) uviedol, že v čase nehody sa v kaplnke nachádzalo viac ako 50 osôb. Zranených podľa novín Allgäuer Zeitung najskôr previezli na hasičskú stanicu, kde im poskytli prvú pomoc, následne ich transportovali do nemocníc na ďalšie vyšetrenie. Nikto zo zranených nie je v priamom ohrození života.
Záchranné zložky boli pôvodne privolané ku kolapsu jedného dieťaťa. Po príchode na miesto však zistili, že zdravotnými ťažkosťami typickými pre otravu CO trpí veľké množstvo prítomných.
Polícia uviedla, že príčina incidentu zatiaľ nie je známa. Vyšetrovatelia však predpokladajú, že zdrojom úniku mohol byť oxid uhoľnatý z poškodeného vykurovacieho zariadenia.
Oxid uhoľnatý je toxický bezfarebný plyn bez zápachu a chuti, ktorý vzniká okrem iného nedokonalým spaľovaním. Po vdýchnutí sa dostáva cez pľúca do krvného obehu a viaže sa na červené krvné farbivo hemoglobín, čo znižuje schopnosť krvi prenášať kyslík do orgánov a tkanív. Závažná otrava CO môže viesť k bezvedomiu, trvalému poškodeniu a v najhoršom prípade k smrti.